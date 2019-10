Les Springboks s'appuyaient sur leurs forces principales, traduites par des gabarits toujours aussi massifs à l'impact et une organisation basée sur un jeu d'avants maîtrisé. Face à des Azzurri, volontaires mais pas forcément invités en terme d'intensité, le minimum syndical suffisait pour les hommes de Rassie Erasmus. Une éclaircie tout de même dans le premier acte, avec un chef d'oeuvre d'évitement de Cheslin Kolbe, faisant admirer à nouveau ses appuis dévastateurs, pour éliminer deux défenseurs dans un espace réduit (7-0, 7 ème). Une entrée en matière qui permettait d'aiguiser un appétit en terme de contenu.

Pas forcément au programme de Sud-Africains besogneux, appliqués sur la consigne, mais également confrontés à une défense Italienne qui rivalisait au sol. On s'en remet alors au classique, dominateurs sur les ballons portés, Bongi Mbonambi est propulsé dans l'en-but après une série de percussions et de travail au près du plus bel effet (17-3, 27 ème). Conor O'Shea et sa formation ayant trouvé le temps de réduire la marque par Tommaso Allan, concrétisant un temps fort chez l'adversaire, mais plutôt modeste comme réplique pour bousculer l'édifice de Siya Kolisi et ses coéquipiers.

Le jeu au pied comme préalable

Trop rapidement réduits à 14 après l'exclusion définitive d'Andrea Lovotti, coupable d'un plaquage sur Duane Vermeulen incompréhensible (44 ème), les hommes de Rassie Erasmus ont assuré sereinement le destin d'un duel déjà déséquilibré. Abusant des affrontements et du défi physique à outrance, les Springboks ont parfaitement alterné leurs possessions avec une vision du jeu pertinente et des prises d'informations idéales sur les essais. On ne comptait plus les passes décisives au pied, Am, Mapimpi, Snyman, Marx ou encore Kolbe sur d'autres registres ont accentué l'avance sans jamais être inquiétés par des Azzurri débordés de toute part pour au final une note salée avec 8 essais encaissés.

Les Springboks doivent dorénavant écarter le Canada, dont l'issue ne fera aucun doute, pour accéder aux quarts de finale en sécurisant la seconde place de cette poule B. L'italie, qui pouvait se rappeler au bon souvenir d'un exploit face à ces mêmes Springboks lors d'un exploit en 2016 à Firenze, n'ont pu contenir la puissance adverse et peuvent s'attendre à un nouvel exercice de style délicat face aux All Blacks pour la dernière journée.