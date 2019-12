"J'ai mis trois ou quatre semaines à me remettre de la finale. C'était le trou noir", a expliqué le pilier droit du quinze de la Rose à l'agence britannique PA. Sinckler avait été contraint de quitter la pelouse dès la 2e minute après avoir heurté son partenaire Maro Itoje lors d'un plaquage à deux sur l'ailier des Springboks Makazole Mapimpi. "Je ne me souviens vraiment de rien à propos de la finale. On m'a dit que j'étais sorti du terrain mais je ne m'en rappelle pas", a expliqué Sinckler qui avait quitté la pelouse en marchant, avant de suivre la suite de la rencontre du banc de touche.

Sa sortie avait été l'un des tournants du match, les Sud-Africains faisant ensuite la différence dans les mêlées fermées où son remplaçant, Dan Cole, n'avait pas été à la hauteur. Les "Boks" avaient récolté cinq pénalités dans ce secteur dont trois s'étaient soldées par des points pour assommer le XV de la Rose. "D'après ce que j'ai entendu, l'Afrique du Sud a joué incroyablement bien et a mérité sa victoire", a ajouté le joueur des Harlequins, qui a repris la compétition avec son club, en Coupe d'Europe, le 7 décembre.