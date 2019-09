Midi Olympique : Les Australie - Galles des dernières années ont toujours été des combats de titans. Comment l'expliquez-vous ?

Kurtley Beale : En tant que joueur, on a toujours hâte d'affronter le pays de Galles. Et je pense que les Gallois en font de même, de fait que le jour du match chaque équipe montre son meilleur visage. Il est vrai que nos confrontations ont toujours livré de matchs épiques et nous avons un profond respect l'un pour l'autre. Ce sera encore le cas cette semaine. Les Gallois ont démarré la compétition sur les chapeaux de roues avec une large victoire contre la Géorgie et nous sommes parfaitement conscients de la menace qu'ils représentent.

Quel sera le secteur clé dimanche ?

K.B. : Je pense que la défense sera la clé. Pendant une Coupe du monde, toutes les équipes élèvent leur niveau de performance en défense donc il y a aura encore moins d'espace que d'habitude. La conservation du ballon devient plus importante également. Nous essaierons de les mettre sous pression et d'être aussi endurants qu'eux. Mais en bout de ligne, c'est toujours l'équipe qui désire le plus la victoire qui l'emporte.

Face à la redoubtable défense galloise, vous devrez également varier vos formes d'attaque...

K.B. : C'est vrai. La semaine dernière, contre les Fidji, nos remplaçants ont fait un bon usage du jeu au pied offensif ce qui a soulagé notre charnière. L'important sera donc de trouver un équilibre, surtout face à une équipe très organisée, qui utilise beaucoup le jeu au pied de pression. On devra donc faire les bons choix : soit porter, soit taper.

Vous attendez-vous à être bombardé de chandelles par l'ouvreur Dan Biggar ?

K.B. : Nous, les joueurs du triangle arrière, sommes parfaitement conscients de la menace qu'il représente dans le jeu au pied. Je peux vous dire que l'on a travaillé les ballons hauts cette semaine... Après, il n'est pas le seul dans cette ligne d'attaque, qui est également redoutable balle en main avec des joueurs comme Jonathan Davies, Leigh Halfpenny, sans oublier Liam Williams à l'arrière... J'aime beaucoup ce joueur d'ailleurs. Je trouve qu'il est la classe incarnée.

Votre coéquipier Reece Hodge risque de manquer ce match, de quoi allez vous manquer de sa part ?

K.B. : Reece, c'est un sacré coup de pied. En tant que joueurs du triangle arrière on est très connectés mais Dane Haylett-Petty a fait un boulot fantastique quand il est entré en jeu pour remplacer Reece. Quels que soient les joueurs qui débuteront le match, ils seront prêts. Pour en revenir à Reece, je suis triste pour lui. Il s'est toujours livré à fond sur ses plaquages et l'équipe peut l'en remercier. Il n'a jamais eu l'intention de faire mal.