Le pays de Galles possède un agent double dans ses rangs. Et avec sa grande barbe rousse, son teint pâle et ses tâches de rousseur, on peut aisément dire que Jake Ball se fond dans les rangs anglo-saxons. Après tout, le deuxième ligne des Scarlets est né à Ascot, une petite ville du sud de l'Angleterre d'un père gallois (d'où son éligibilité). Sauf qu'il n'y est pas resté toute sa vie : à 17 ans, il a migré avec ses parents en Australie, à Perth où sa famille vit encore : "Ils sont encore tous là-bas mais mon père monte à Tokyo pour ce match, ce qui me fait extrêmement plaisir", déclarait le géant ce jeudi en conférence de presse.

Mais comment diable s'est-il retrouvé quelques années plus tard au fin fond du pays de Galles ? En jouant au rugby, tout simplement, et en devenant une star locale à Perth alors qu'il avait tout juste 20 ans. C'est de cette façon qu'il fut repéré par un recruteur des Scarlets installé en Australie. L'année suivante, Jake Ball recevait une proposition de contrat pour s'engager avec les Scarlets pour les trois saisons à venir. Et voilà comment il est revenu au pays.

" Aucune chance que mes parents ne soutiennent les Wallabies "

Même s'il fut révélé en Australie, aucune chance que Jake Ball ou sa famille ne se trompent de maillot : "Mon père est un pur gallois qui parle le gaélique donc je peux vous assurer qu'il débarquera au stade avec un maillot rouge. Et pareil pour le reste de ma famille : même s'ils sont restés à Perth, il n'y aucune chance qu'ils soutiennent les Wallabies." Ces Wallabies justement qui, historiquement, n'ont jamais réussi aux Gallois. Jusqu'à l'année dernière, les Diables rouges n'avaient vaincu les Wallabies depuis 10 ans. Jusqu'à ce 10 novembre 2018 et cette victoire à l'arraché 9-6. Un match auquel Ball n'était pas, mais qu'il a évoqué : "Il est certain que nous pouvons retirer un peu de confiance de cette victoire. Mais vous savez, tout se fait le jour du match. Il s'agit de contrôler ses émotions ainsi qu'une autre grand nombre de facteurs. Le match de l'Uruguay a montré que beaucoup d'équipes peuvent créer la surprise."

Les Gallois, eux, ne veulent pas de mauvaises surprises. Et sont toujours convaincus de pouvoir remporter la Coupe du monde après avoir signé un Grand chelem : "Nous croyons que nous pouvons le faire. Ce groupe a une immense confiance en lui. On sait rire ensemble comme on sait la fermer quand il faut se mettre au boulot. Je pense que nous avons les qualités pour le faire." Premiers éléments de réponse dimanche, à l'issue du choc contre l'Australie...