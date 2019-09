Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre chance de sortir de cette poule comptant, entre autres, l'Argentine et l'Angleterre ?

Jacques Brunel : Sortir de cette poule sera notre premier challenge. Si j'en crois ce qu'on dit de nous, on ne nous accorde pas beaucoup de crédit mais de notre côté, on pense s'être préparés dans de bonnes conditions et la confiance est là. Et puis vous savez, l'histoire des Coupes du monde a montré que des scenarii improbables pouvaient souvent se produire...

Comment expliquer l'éviction de Felix Lambey, très convaincant lors du dernier Tournoi des 6 Nations ? Un deuxième ligne de moins pour un flanker de plus ?

J. B. : On peut le présenter comme ça, oui. Chez nous, Arthur Iturria peut aussi occuper le poste de deuxième ligne, il l'a d'ailleurs fait contre l'Italie. En fait, il nous a semblé que Felix Lambey avait été un peu en retrait sur la préparation et les matchs. Parallèlement à cela, il était aussi difficile de laisser un garçon comme Charles Ollivon à la maison.

Dans quelle mesure les matchs préparation ont-ils influencé les choix ?

J. B. : A ce sujet, je vous donnerai un exemple : Cyril Baille a pris le train en marche, a fait beaucoup d'efforts et réalisé des entrées de qualité sur les matchs de préparation. C'est là-dessus que la décision s'est faite, le concernant.

Avez-vous une idée de l'équipe qui démarrera le premier match du Mondial, face à l'Argentine ?

J. B. : Oui, j'ai une idée mais je ne vous la donnerai pas. La très grosse ossature, je l'ai.

La FFR avait annoncé que vous ne seriez pas sur le plateau du journal télévisé . Finalement, vous étiez bel et bien présent...

J. B. : Moi, j'ai toujours su que je serai en plateau. Je ne peux rien dire de plus.

Il y a eu un gros débat autour de Louis Picamoles...

J. B. : Je répète que le poste de troisième ligne a été le plus difficile à trancher. Mais contre l'Italie, Picamoles a répondu aux interrogations le concernant.

La préparation de Demba Bamba, blessé, a été particulière...

J. B. : Au sujet de Demba, il y a eu une opération, le suivi médical a été bien réalisé et il sera apte le jour venu. Ce joueur a la particularité de pouvoir jouer à droite et à gauche, d'où son statut particulier dans notre groupe. Quand à Bernard Le Roux, suspendu et indisponible pour les matchs amicaux, on a accepté qu'il ne participe pas aux rencontres de préparation au nom de son profil atypique et sa polyvalence.

Quid de François Cros, le flanker toulousain ?

J. B. : François Cros a effectué une très bonne préparation et un match satisfaisant contre l'Ecosse. Mais les autres ont montré, sur le dernier match face à l'Italie, qu'ils voulaient aussi être là. Romain Taofifenua ? Il est arrivé en cours de route et a fait de très gros efforts, perdant notamment beaucoup de poids. Mais il n'a pas rattrapé totalement le petit retard qu'il avait sur ses concurrents.

Votre dernière sortie, face à l'Italie au Stade de France, n'a attiré que 30 000 personens à Saint-Denis. Est-ce inquiétant ?

J. B. : Il vaut mieux 30 000 enthousiastes que 80 000 muets.