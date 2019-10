Les notes des Anglais

1. Mako Vunipola : 7/10

Dans un registre qu'on lui connaît, le pilier a marqué ses adversaires dès l’entame de match en dominant tous ses impacts. Remplacé à la 70e minute par Joe Marler.

2. Jamie George : 5/10

Un match de très haut niveau pour le talonneur, mais on ne lui oubliera pas quelques lancers hésitants en touche, dont un à 5 mètres de l'en-but, offrant à Savea les seuls points néo-zélandais de la rencontre. Remplacé à dix minutes du terme par Luke Cowan-Dickie.

3. Kyle Sinckler : 8/10

Le badboy de Londres en compagnie de sa première ligne a dominé les rares mêlées de cette rencontre. En début de match, il montre de très belles attitudes notamment lorsqu’il exploite un deux contre un pour offrir l'essai à Underhill, justement refusé pour un écran. Il est remplacé juste après la mi-temps (45e) par Dan Cole.

Coupe du monde 2019 - Kyle Sinckler et Jamie George (Angleterre) en train d'encourager leurs partenaires contre la Nouvelle-ZélandeIcon Sport

4. Maro Itoje : 9/10

Le tentaculaire deuxième ligne a une nouvelle fois effectué une prestation de haut vol. Leader de son pack, il impressionne dans sa capacité à diriger ses mauls, ou encore à traverser dans l'axe les groupés adverses pour coffrer le ballon. Monstrueux.

5. Courtney Lawes : 8/10

Alors qu'on l'attendait dominé en touche, le seconde ligne s'est imposé dans son alignement, contrant les lancers adverses. Remplacé à la 55e minute par George Kruis.

6. Tom Curry : 8/10

La troisième ligne, voici le secteur de jeu où l'Angleterre est peut-être la mieux armée. À seulement 21 ans, Curry brille par son volume de jeu et son activité débordante.

7. Sam Underhill : 9/10

Coupe du monde 2019 - Sam Underhill (Angleterre) contre la Nouvelle-ZélandeIcon Sport

Plus vieux de deux ans que son compère, Underhill, il a réalisé une performance défensive irréprochable. Meilleur plaqueur anglais avec Farrell et Ford (14 réalisations), on retiendra surtout, celui où il cueille Jordie Barrett lancé dans ses 22, le faisant reculer de plusieurs mètres. Remplacé à dix minutes de la sirène par Mark Wilson.

8. Billy Vunipola : 8/10

Toujours lancé au centre du terrain lors des lancements de jeu du XV de la Rose, il marque les plaqueurs adverses. D'ailleurs, des plaquages il en effectuera 12, sans jamais être pénalisé. Sacrée performance, quand on sait que l'Angleterre a eu 62% de possession du ballon.

9. Ben Youngs : 8/10

Il a fait ce qu'on attendait de lui, coller au ballon, une utilisation du pied sobre et efficace, tout en gênant suffisamment ses adversaires, avec malice pour récupérer des pénalités. À un léger en-avant près, le numéro 9 s'offrait un essai décisif en début de deuxième acte, avec un départ au ras d'un maul grâce à une feinte de passe. Il est remplacé à l'heure de jeu par Willi Heinz.

10. George Ford : 7/10

Remplaçant en quart de finale, l'ouvreur a prouvé qu'il faisait partie du XV type en véritable fer de lance des offensives. Son utilisation du jeu au pied a asphyxié les Blacks. Il est le meilleur marqueur de la rencontre avec 12 points.

11. Jonny May : 6/10

Pas souvent servi en bout de ligne, on lui reprochera de ne pas avoir réussi à déborder Scott Barrett à la 8e minute, alors que suite à une interception, l'ailier avait déjà l'occasion d'inscrire le deuxième essai de la rencontre. Remplacé à la 45e minute par Henry Slade.

12. Owen Farrell : 9/10

Coupe du monde 2019 - Owen Farrell (Angleterre) affronte Sevu Reece (Nouvelle-Zélande)Icon Sport

Comment ne pas être admiratif, même si on aime tant le détester. L'ouvreur replacé au centre est sûrement entré dans la légende de la Coupe du monde avant même le coup d’envoi. Situé à la pointe de cette immense flèche inversée lors du haka, sourire aux lèvres, les Blacks étaient déjà dans la gueule du loup et il le savait. Tout ce qu'il a fait a été positif pour les siens, tout en dégageant une sérénité à toute épreuve.

13. Manu Tuilagi : 8/10

Il ne lui faut qu'une minute et 36 secondes pour inscrire le premier essai de la rencontre, le seul validé côté anglais. C'est également lui qui intercepte le ballon à la 8e minute. Sa polyvalence, balle en main, en défense, autour des rucks est un vrai plus pour l'Angleterre. Il est remplacé à cinq minutes du gong par Jonathan Joseph.

14. Anthony Watson : 8/10

Coupe du monde 2019 - Anthony Watson (Angleterre) se débarrasse de Sam Whitelock (Nouvelle-Zélande)Icon Sport

Il ne manque qu'un essai à l'ailier pour que sa performance soit pleinement aboutie. Toujours dans l'avancée, il élimine des défenseurs à chaque crochet et ce avec peu d'espace. Et même lorsqu'il ne reçoit pas un cadeau, il parvient toujours à gagner quelques mètres. Impressionnant.

15. Elliot Daly : 6/10

Trop peu souvent inquiété, l'arrière s'est montré impeccable sur les quelques ballons hauts mais trop long tapés par Beauden Barrett. Il réalise une belle performance, sans plus.

Pour vous, quel a été le meilleur Anglais ? Sondage 1772 vote(s) Maro Itoje Sam Underhill Owen Farrell Ben Youngs Tom Curry

Les notes des Néo-Zélandais

15. Beauden Barrett : 5/10

Le meilleur joueur du monde a été l'un des seuls à évoluer à son réel niveau face aux Anglais, malgré quelques erreurs et un déchet quelque peu inhabituel chez lui. Souvent incisif dans ses prises de balle et très précieux en couverture, même si ces initiatives offensives ont souvent manqué de soutien comme sur sa percée en fin de match, sur une relance après la pénalité manquée de Daly.

14. Sevu Reece : 4/10

Coupe du monde 2019 - Sevu Reece (Nouvelle-Zélande) plaqué par Henry Slade (Angleterre)Icon Sport

Cet ailier d'origine fidjienne est une bombe, certes, mais que de déchet dans son jeu ! Son seul point faible à gommer pour devenir l'une des références au monde à son poste. À Yokohoma, Reece a souvent tenté et a su remuer la défense britannique dans son couloir, quand bien même il fut toujours repris par cette dernière, héroique. Mais le joueur de 22 ans n'a jamais su faire jouer proprement derrière lui et aurait pu coûter cher aux siens, notamment lorsqu'il intercepte une passe en fin de match, avant de se faire intercepter à son tour par Youngs.

13. Jack Goodhue : 5/10

L'un des joueurs les plus propres du côté des Blacks comme toujours. Malgré le pressing incessant des Anglais, Goodhue s'est démené pour faire avancer les siens, et a parfois su le faire avec brio comme sur son rush près de sa ligne où il échappe à trois plaquages pour sortir son équipe d'une situation dangereuse. Malgré tout, à l'image de son équipe il n'a jamais su trouver la solution dans les zones de marque pour faire sauter le verrou anglais.

12. Anton Lienert-Brown : 4/10

Le premier centre des Blacks a déçu par rapport à ce qu'on attendait de lui. D'habitude si à l'aise pour trouver les intervalles et faire jouer les siens derrière lui, le joueur des Chiefs a cette fois souffert de la comparaison avec l'intenable Manu Tuilagi, aligné en 13. Aussi, Lienert-Brown s'est retrouvé plusieurs fois en position d'ailier en fin de match, n'ayant évidemment pas la vitesse pour faire la différence. Le symbole d'une attaque des Blacks sans solution, malgré beaucoup d'envie. Une fois n'est pas coutume.

Coupe du monde 2019 - La déception d'Anton Lienert-Brown (Nouvelle-Zélande)Icon Sport

11. George Bridge : 3/10

Même chose pour l'autre ailier inexpérimenté des Blacks, qui a connu beaucoup de déchet. Sorti assez tôt, le joueur des Crusaders n'a jamais pu prendre à revers Watson sur son aile, et malgré des qualités évidentes, a été mis en difficulté par le jeu au pied anglais notamment. Peut-être la première fois du Mondial où les qualités de Ioane ont manquées.

10. Richie Mo'unga : 4/10

Individuellement, pas grand chose à reprocher à l'ouvreur néo-zélandais qui a entrepris pas mal de choses et réalisé certains gestes à la perfection comme sa passe au pied sur l'aile en première période. Néanmoins, ces derniers n'ont jamais abouti et l'ouvreur n'a pas pesé sur la rencontre, souffrant de la comparaison avec la doublette Ford-Farrell. Son manque de gestion a été flagrant, face à une défense hermétique au possible et qui a su brider ses qualités offensives exceptionnelles.

9. Aaron Smith : 4/10

L'homme du match face à l'Irlande n'a pas eu son même pesant d'or face aux Anglais, et cela explique en partie la dangerosité moindre de ses partenaires offensivement. La seule fois où il a entrepris en bordure de ruck, sa spécialité, il a trouvé la solution. Dommage qu'il ne l'ai pas fait plus souvent. Sinon il fut très vif dans ses sorties de balle ou sa qualité d'éjection à amené de la vitesse au jeu, mais il fut aussi parfois gêné par les avants anglais pour extraire les ballons. Remplacé avant l'heure de jeu par Perenara, qui ne trouva pas de vraies solutions non plus.

8. Kieran Read : 3/10

Pour sa probable dernière sortie sous le maillot noir (en excluant le match pour la 3ème place), le capitaine des Blacks a sombré face à la fougue et l'envie anglaise, comme lorsqu'il fut retourné sévèrement par le flanker musculeux Underhill. Le numéro 8 a aussi manqué cinq plaquages. C'est beaucoup pour un joueur de son calibre, dans un match aussi important.

7. Ardie Savea : 6/10

Coupe du monde 2019 - Ardie Savea (Nouvelle-Zélande) a inscrit l'essai de l'espoir pour les All BlacksIcon Sport

On a peut-être moins vu le flanker des Hurricanes ballon en main qu'à l'accoutumée, mais quelle activité en défense et dans les zones de ruck ! Auteur de 18 plaquages, meilleur total de la défense, Ardie Savea est peut-être le seul avant des Blacks a avoir su bousculer le pack anglais aujourd'hui.

6. Scott Barrett : 3/10

Repositionné en troisième ligne par Hansen, force est de constater que ce fut un mauvais choix. Si l'habituel deuxième ligne a réalisé un retour en travers incroyable face à May, il n'a pas apporté ce qu'il aurait dû et a fait regretter l'absence de Cane. Remplacé à la pause par ce dernier, qui fut aussi volontaire et rude, qu'indiscipliné.

5. Sam Whitelock : 4/10

C'est lui aussi une des figures de proue de la défaite des Blacks, tant celui qui règne habituellement sur les zones d'ombre a été dominé par Itoje et Lawes dans le combat. À son crédit, une belle activité et 18 plaquages.

4. Brodie Retallick : 3/10

L'autre membre de la deuxième ligne a lui aussi été très bousculé par le pack anglais, pour être même pour la première fois de sa carrière. Moins actif que son compère, le joueur des Chiefs a réalisé une belle percée en première période mais n'a pas assuré sa passe ensuite pour assurer la continuité du jeu.

3. Nepo Laulala : 3/10

Pas franchement dominateur en mêlée, le pilier droit des Crusaders, comme toute la première ligne des Blacks, a souffert face aux costauds Vunipola et Sinckler. Un cran en dessous de ses partenaires.

2. Codie Taylor : 3/10

Bien qu'actif en défense, le talonneur a souvent été contré sur ses propres lancers et comme l'ensemble de ses coéquipiers, n'a pas été dominant dans le combat.

1. Joe Moody : 3/10

Le gaucher à souffert face à la puissance de Sinckler. Auteur tout de même de 13 plaquages. Pas suffisant pour marquer les Anglais.

Pour vous, quel a été le meilleur Néo-Zélandais ? Sondage 1254 vote(s) Beauden Barrett Jack Goodhue Ardie Savea

Par Baptiste Barbat et Théo Fondacci