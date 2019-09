Lé vétéran irlandais de 33 ans aux 92 sélections est touché à un tendon, une blessure qu'il s'est faite à l'entraînement. L'éventuel forfait de Kearney constituerait un nouveau coup dur pour l'entraîneur de l'Irlande, n°1 mondiale, Joe Schmidt, qui comptait bien aligner la meilleure équipe possible contre le XV du Chardon. Le forfait du centre Robbie Hanshaw ne fait plus guère de doute en raison d'une blessure aux ischio-jambiers et, au mieux, il devrait être d'attaque pour le deuxième match. Par ailleurs, l'ailier Keith Earls est, lui, en indélicatese avec un genou mais le joueur du Munster a pu recourir. Le porte-parole irlandais a expliqué que Kearney recevait un traitement à base de glace et que sa récupération était surveillée de près. Aucun entraînement n'est prévu ce mardi et jeudi.

"Il y a eu beaucoup de bruit la nuit dernière autour de Rob Kearney, il a une raideur à son mollet", a-t-il précisé. "Nous espérons qu'il courra un peu demain (mercredi) et qu'il se relachera. Si ce n'est pas mercredi, il courra vendredi", a encore souligné le porte-parole. Si Kearney devait renoncer, l'arrière du Leinster Jordan Larmour serait le probable titulaire alors que Joey Carbery, également de retour de blessure, a déjà porté le n°15.