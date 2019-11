C'était un match dans le match car au coup d'envoi, les deux hommes sont deuxième et troisième de ce classement devancés par Yu Tamura, 51 points pour le Japonnais qui termine sur la plus petite marche du podium de ce classement en ayant joué deux matchs de moins que les finalistes. Avant cette rencontre, le futur montpelliérain comptait un point d'avance sur Owen Farrell (47 et 46). Il n'y a désormais plus photo, Handre Pollard devient le meilleur réalisateur avec 69 points devant Farell et ses 58 points. C'était un match dans le match car au coup d'envoi, les deux hommes sont deuxième et troisième de ce classement devancés par Yu Tamura, 51 points pour le Japonnais qui termine sur la plus petite marche du podium de ce classement en ayant joué deux matchs de moins que les finalistes. Avant cette rencontre, le futur montpelliérain comptait un point d'avance sur Owen Farrell (47 et 46). Il n'y a désormais plus photo, Handre Pollard devient le meilleur réalisateur avec 69 points devant Farell et ses 58 points. C'était un match dans le match car au coup d'envoi, les deux hommes sont deuxième et troisième de ce classement devancés par Yu Tamura, 51 points pour le Japonnais qui termine sur la plus petite marche du podium de ce classement en ayant joué deux matchs de moins que les finalistes. Avant cette rencontre, le futur montpelliérain comptait un point d'avance sur Owen Farrell (47 et 46). Il n'y a désormais plus photo, Handre Pollard devient le meilleur réalisateur avec 69 points devant Farell et ses 58 points.