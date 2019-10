Rugbyrama : Après avoir perdu le pilier Trevor Nyakane et le centre Jesse Kriel, au tour de Cheslin Kolbe de déclarer forfait. Pensez-vous que l’équipe est toujours capable d’aller chercher ce titre de champion du monde ?

Handre Pollard : À 100% ! Cela n’y changera rien. Nous avons cette idée depuis le premier jour. C’est ce que tous les gars pensent. Cela fait partie du jeu. Nous avons malheureusement perdu Cheslin (Kolbe), mais il pourrait faire son retour la semaine prochaine. S’bu (Nkosi) va le remplacer, un jeune joueur avec un talent incroyable et je suis sûr qu’il sera très excité de montrer au monde ce qu’il est capable de faire.

Votre adversaire doit faire face au forfait de Liam Williams. Leigh Halfpenny débutera donc ce match à l’arrière. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

H.P. : Je pense que c’est une grosse perte pour eux. C’est un grand joueur mais quand on voit qui le remplace… C’est un buteur de classe mondiale, ce n’est un secret pour personne. Et nous savons que ce rôle sera déterminant dans une demi-finale de Coupe du Monde. Cela ne change pas notre plan, et je ne pense pas que cela changera le leur. Nous sommes concentrés sur ce que nous devons faire.

Il y a aura également un match dans le match entre vous et Dan Biggar…

H.P. : J’espère qu’il y aura la même réussite au bout que le quart de finale, il y a quatre ans (victoire de l’Afrique du Sud 23-19, ndlr). Il a toujours été brillant et c’est un joueur de classe mondiale, même s’il a eu quelques blessures. Cela reste un joueur incroyable malgré les problèmes physiques qu’il a pu avoir. Cela lui a permis d’être encore meilleur. Ce sera sympa d’être face à lui pendant 80 minutes. C’est un gars expérimenté, très créatif et qui dispose d’énormément de qualités.

Dan Biggar (pays de Galles) qui dégage le ballonRugbyrama

La pluie est annoncée pour dimanche. Cela change-t-il quelque chose ?

H.P. : L’équipe n’a pas été choisie en fonction du temps même si je pense que cela aura un impact sur le match. Dans ces conditions, ce sera une grosse bataille, notamment pour la possession du ballon. Nous sommes préparés à cela, mais nous ne nous sommes pas préparés tout spécialement en fonction de cela. Je pense que notre plan de jeu convient parfaitement à toutes les conditions de jeu.

Pouvez-vous nous parler de votre relation avec Faf de Klerk ?

H.P. : Nous avons grandi, côte à côte, ces dernières années. C’est un incroyable joueur et j’ai beaucoup de respect pour ce qu’il fait sur le terrain. Il a subi beaucoup de critiques de la part des médias alors qu’il joue de la manière qu’il pense être la meilleure. Nous croyons en lui. Je suis sûr qu’il sera brillant ce dimanche. Nous avons une bonne relation, j’aime jouer avec lui et j’espère que cela va continuer.

Faf de Klerk (Afrique du Sud) contre le JaponIcon Sport

En tant qu’ouvreur, comme vous situez-vous justement dans cette équipe quand on voit la manière dont elle peut avancer avec ses avants ?

H.P. : Nous avons cette capacité à pouvoir avancer de la sorte et il ne faut surtout pas les arrêter. Mais rien n’est fixé, rien n’est arrêté. Ce n’est pas un secret, cela risque de se reproduire dimanche, et je pense que ce sera encore plus dur que la semaine dernière. Donc en tant que demi d’ouverture, il faut juste les laisser faire et les encourager à continuer à aller de l’avant. C’est ma responsabilité. Mais comme dans tous les matchs, quand vous utilisez les avants pour aller de l’avant, vous consommez beaucoup d’énergie. Donc il va falloir essayer de rester debout le plus possible et être sûr d’exploiter les meilleures possibilités.

Les résultats récents face aux Gallois ne sont pas en votre faveur (5 défaites sur les 6 derniers matchs, ndlr). Quelles furent les difficultés ?

H.P. : Souvent les mêmes… Mais nous sommes surtout focus sur les bonnes choses et ce que nous pouvons utiliser pour progresser. Ce sera une bataille pour la possession, l’occupation et le jeu au pied sera important. Le plan de jeu reste simple car si on ne se bat pas pendant 80 minutes, il sera impossible de gagner ce match. Mais à chaque fois que nous avons perdu contre eux, il s’agissait aussi de contextes différents, après de longues saisons, en plus souvent au Millenium Stadium. C’était donc d’autant plus dur.

Maintenant nous jouons sur terrain neutre, avec la plupart des meilleurs joueurs de chaque équipe qui seront disponibles. Ce sera très intéressant. Ce sera très tactique, avec surement une période d’observation pendant les 20 ou 30 premières minutes. Nous allons donc essayer de mettre en place le plan que nous avons travaillé cette semaine pour leur mettre la pression. Nous avons plusieurs plans mais nous n’allons pas trop en dire, vous verrez dimanche (rires).