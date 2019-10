Sonny "bis" Williams

Semi Radradra fait parti ces joueurs que l’on aime appeler "génies" mais que l’on aime surtout regarder, admirer, starifier. Mensurations impressionnantes et style de jeu plaisant, le mélange parfait pour être sous le feu des projecteurs. Mourad Boudjellal disait de son transfert à Toulon qu’il s’agissait “d’un pari fou mais mesuré”. Un pari déjà tenté à Mayol et plutôt réussi avec un certain.. Sonny Bill Williams. “Quand on a vu ses premiers matchs, on se disait : “Est-il le nouveau Sonny Bill?” Aujourd’hui, on se demande à quel point il lui sera supérieur” expliquait le patron du RCT en janvier 2018. Autre similitude avec “SBW”, il a cette capacité à faire jouer après lui, à faire briller les autres. Philippe Saint-André, ancien sélectionneur et international français, disait de lui que c’est “un joueur qui fixe les défenses, qui crée des espaces, et déclenche les essais de son équipe”. On a le même maillot, mais on n'a pas la même nation.

Ma'a Nonu, Semi Radradra et Mathieu Bastareaud - Toulon (vs Montpellier)Icon Sport

Star malgré lui

Considéré comme une star du treize en Australie, il obtient ce statut sans avoir prouvé encore sur les terrains du Top 14. Mais pour lui, il n’en est rien. “Je ne me considère pas comme une star ni comme un cadre à l’UBB, j’ai le même statut que les autres” confiait-il après son transfert en direction du club girondin. Humilité et respect, Radradra de par son statut de star malgré lui, en profite pour faire passer des messages positifs et donne une très bonne image à l’exemple de son geste lors de la récente victoire face à la Géorgie. Nommé homme du match, le trophée lui est remis par le fils de son capitaine Dominiqo Waqaniburotu devant lequel il s’agenouille en signe de respect. Autrement que par son talent immuable, le centre bordelais a impressionné par sa facilité d’adaptation à un rugby auquel il n’avait jamais joué à quinze en professionnel bien que formé à cette branche du rugby.

Top 14 - Semi Radradra (Bordeaux) face à Gaël Fickou (Stade français)Icon Sport

"L’OVNI", un caméléon

De la NRL à Toulon en passant par le rugby à sept, il n’y a qu’un pas de l’oie pour lui. A 27 ans, Radradra a pris un risque en sortant de sa zone de confort pour découvrir un rugby bien différent de celui qu'il pratiquait. Rappelons qu’au sein du Top 14, à ce jour, le Fidjien a seulement deux saisons pleines dans les jambes. Les chiffres n'illustrent pas assez à quel point le natif de Savu est un véritable caméléon rugbystique. Moins scoreur, il réalise énormément de passes décisives et tourne à un essai tous les quatre matchs en moyenne.

A son arrivé à Toulon, il devient vite indispensable au XV de Fabien Galthié et inscrit même un superbe essai lors de son deuxième match de Coupe d'Europe face au Benetton Trévise, où il dépose la défense grâce à sa vitesse. Pour sa première année, il fait même partie des trois nommés à la Nuit du rugby pour le titre de meilleur joueur du Top 14, preuve s’il en fallait une que Radradra est un véritable OVNI, comme on le surnomme, de la planète rugby. Sélectionné avec son pays, il sera désormais associé des autres “stars” déjà présente en Top 14 Tuisova, Volavola, celles qui ont battu les Bleus au Stade de France un soir de novembre.

Semi Radradra (Toulon) contre ClermontIcon Sport

Par Tristan Failler