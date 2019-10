2018, reconnu de tous

Unanimement et à 33 ans, Jonathan Sexton est élu meilleur joueur du monde en 2018 par World Rugby, devançant ainsi le Néo-Zélandais Beauden Barrett ou encore le Sud-Africain Faf De Klerk. Pour la réception de ce prix, l'ouvreur irlandais n'avait plus de voix et n'a pas pu s'exprimer. C'est donc son ami et coéquipier, le talonneur Rory Best qui a discouru pour lui. Un titre qu'il doit à une saison incroyable d'abord sous le maillot vert de son pays. Un drop salvateur de 40 mètres face au XV de France pour un 15-13 celte qui amènera un grand chelem décroché plus tard à Twickenham, une victoire historique sur le sol néo-zélandais mais surtout une seule défaite dans toute l'année contre l'Australie.

L'Irlandais brille tout autant avec sa province du Leinster. Ils écrasent leur poule en coupe d'Europe avec six victoires sur six, avant de mettre trente points contre les Saracens et Llanelli puis de soulever le trophée après une victoire 15-12 face au Racing. Dans le même temps, il remporte le championnat du Pro 14 aux dépens de Llanelli. Saison pleine pour le numéro 10.

Jonathan Sexton reçoit le trophée de meilleur joueur du monde de la part de World RugbyGetty Images

Jonny comme Wilkinson

Jonny, voilà le surnom de Sexton. En clin d'oeil à son prénom bien sûr, mais on ne peut s'empêcher de penser au célèbre ouvreur anglais tant il y a de similitudes. Dans la classe sur le terrain premièrement, car Sexton comme Wilkinson ont une élégance qui se rapproche à de l'art, à des chefs d'orchestres. Chefs d'orchestres dans le jeu aussi. Plus dans un rôle de distribution, de vision du jeu, d'anticipation mais également de précision au pied. Ils se risquent moins dans le franchissement puisqu’ils se reposent sur une ossature de joueurs puissants autour.

La ressemblance est encore plus frappante dans le tir au but, très adroit l'un comme l'autre, ils ne tremblent pas dans cet exercice lors des matchs à forte pression. Mieux, ils sont capables de renverser des situations par leur seul talent, d'un drop magistral ou d'une passe au pied venue d'ailleurs : ce sont des "game-changer" comme dit-on outre-Manche. Il y enfin cette ressemblance physique, de joueur un peu plus frêle mais résistant, moins dans le “bodybuildé” d'aujourd'hui, il y a de ce joueur d'autrefois, de ce talent avant ce physique. Sexton comme Wilkinson sont des demis d'ouverture dans la plus pure définition du terme.

Tournoi des 6 Nations - Jonathan Sexton (Irlande) contre l'ItalieIcon Sport

Deux saisons et puis s’en va

Sexton a fait un passage dans un club français. Un nouveau défi qu’à voulu essayer l’ouvreur irlandais : celui du Racing 92. Pour sa première saison, il échoue aux portes de la finale du Top 14 après une défaite 16-6 contre le futur champion toulonnais. Contraste total sur la scène européenne, les Ciel et blanc terminent dernier de leur poule. Cette même année, il joue 1430 minutes, un record dans sa carrière sur une saison. Un chiffre qui montre les attentes autour du Dublinois. La seconde saison, Maxime Machenaud prend le but, et Jonny joue beaucoup moins.

Sa famille, son amour pour la nation, voilà ce qui pousse Sexton à retourner au pays la saison d’après, dans son amour de toujours, le Leinster.

Top 14 - Jonathan Sexton (Racing 92) en 2014Icon Sport

Par Tristan Failler