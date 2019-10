Rugbyrama : On a senti une volonté de vite prendre le score à votre avantage. Cela semblait important pour vous ?

George Bridge : C’est ce que nous souhaitions, frapper les premiers, être bons dès l’entame. Tout le match, on a réussi à leur maintenir la tête sous l’eau. Nous ne voulions surtout pas les regarder faire, et les laisser prendre des espaces, tenter des choses. Nous les avons maintenus sous pression. Nous avons fait du bon travail car nous avons montré une belle unité.

Malgré votre avance, vous avez continué à faire tous les efforts nécessaires pour empêcher les Irlandais de marquer, et ce le plus longtemps possible.

G.B. : C’est ce dont nous avons parlé à la mi-temps. On s’est dit que c’était comme si on recommençait à zéro et qu’il ne fallait surtout pas relâcher la pression en seconde période, ne pas se fier au score. Nous sommes heureux de ce que nous avons fait. Ce qui est juste dommage, c’est de les avoir laissés marquer quelques essais. Ça ternit un peu le tableau général. Mais l’on reste, dans l’ensemble, satisfait de notre match. On va tirer pas mal d’enseignements de cette rencontre.

Les supporters irlandais ont fait beaucoup de bruit avant le match, et on chanté pendant le Haka. Comment avez-vous réagi face à cela ?

G.B. C’était la première fois que je jouais contre les Irlandais, entendre leur hymne national a été plutôt sympa. Ils ont certes fait plus de bruit mais cela ne nous a pas empêché de rester concentrés. Et d’une manière générale, le public a toujours été bon depuis le début de la compétition.

Est-ce qu’il y avait un goût de revanche alors que l’Irlande avait remporté deux des trois derniers duels ?

G.B. : Non, nous n’y avons pas vraiment pensé. La Coupe du Monde, c’est une autre histoire. Nous étions juste concentrés sur notre préparation mentale. C’est ce que nous avons travaillé. Nous savions que c’était un match à élimination directe et qu’une équipe allait rentrer à la maison.

L’on dit déjà de votre duel face à l’Angleterre que ce sera une finale avant l’heure. Qu’en pensez-vous ?

G.B. : Oui, on peut dire que ce sera une finale. Mais comme ce soir, c’était déjà une finale. Si nous avions perdu, nous serions rentrés à la maison. Ce sera la même chose la semaine prochaine. Nous essayons d’être les meilleurs à chaque tour, et cela nous a réussi pour l’instant.

Avez-vous regardé un peu les Anglais ?

G.B. : J’ai entendu le résultat du match face à l’Australie et pour être honnête, je n’ai beaucoup regardé de matchs des Anglais… Ce sera une autre semaine décisive. Nous allons donc surtout essayer de bien récupérer durant le week-end avant de commencer la préparation du prochain match pour le gagner. Car contre l’Angleterre, ce sera un match difficile.