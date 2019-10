Tous étaient réunis au huitième étage du prestigieux hôtel du Nippon Seinenka situé juste à côté du stade de rugby Prince Chichibu Memorial Stadium pour donner la conférence de presse qui allait annoncer la nouvelle que tout le monde attendait : l'annulation des matchs France-Angleterre et Nouvelle-Zélande - Italie. En préambule, le dirigeant a expliqué les conditions dans lesquelles ces décisions ont été prises :

"Au vu des éléments récents transmis par les experts indépendants consultés par World Rugby, Hagibis s’annonce comme le plus gros typhon de l’année 2019 et devrait entraîner d’importantes perturbations dans les villes de Tokyo, Yokohama, Toyota et leurs environs, durant toute la journée de samedi. Les transports en commun devraient notamment être interrompus ou gravement perturbés. En conséquence, World Rugby et le Comité d’organisation de Japan Rugby 2019 ont pris la difficile décision d’annuler les matches dans les zones affectées, une décision justifiée par les risques encourus en termes de sécurité. L’ensemble des équipes affectées, qui ont été informées des dispositions prises, ont fait preuve de compréhension face à la situation. Conformément au règlement de la compétition, deux points seront alloués à chacune des équipes concernées par les matches annulés."

Le Japon en état d'alerte, les quatre matches de dimanche en suspens

Des décisions difficiles mais qui, selon Gilpin et les dirigeants de World Rugby, s'imposaient : "La décision d’annuler ces matches a été prise avec le plus grand sérieux, après un examen approfondi des éléments et informations météorologiques fournies et en collaboration avec plusieurs experts, en vue d’assurer la sécurité du public, des équipes, du personnel et des bénévoles de la compétition. Si toutes les alternatives ont été étudiées, la sécurité du public et des équipes a constitué la priorité, de même que la possibilité d’offrir une solution cohérente et équitable à toutes les nations représentées."

Après son intervention, l'expert météorologue Koji Horiuchi a fait un point sur le tyhon Hagibis, dix-neuvième de la saison, et ses risques. Photos satellites à l'appui, il a montré qu'Hagibis était quatre fois plus gros que le quinzième typhon qui avait causé de sérieux dégâts dans la région de Chiba au cours du mois de septembre... Hagibis devrait traverser le Japon dans la journée de samedi. On comprend donc mieux pourquoi le Japon est en état d'alerte.

Gilpin a tout de même eu deux bonnes nouvelles : Le match de la Poule D entre l’Australie et la Géorgie, prévu vendredi à Shizuoka à 19h15 (heure locale), est maintenu. Le match de la Poule A entre l’Irlande et les Samoa, prévu à Fukuoka samedi à 19h45 (heure locale), est maintenu. Dernière "demi bonne nouvelle" les billets pour les matches annulés seront remboursés au prix d’achat à tous les supporters.

Restent donc les quatre matchs de dimanche : Namibie - Canada, USA - Tonga, Galles - Uruguay et surtout Japon - Ecosse, qui sera déterminant dans la poule A. Ce jeudi, rien ne pouvait garantir la tenue de ces matchs. Alan Gilpin s'est donc contenté d'assurer : "Tout est mis en œuvre pour garantir que les matches de dimanche seront maintenus selon les modalités prévues. Cependant, avant que ne soit prise toute décision définitive, les sites devront être soumis à un contrôle minutieux après le passage du typhon, dimanche matin. " Affaire à suivre.