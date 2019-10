Dire d'Antoine Dupont qu'il est un homme de base du système Brunel est une évidence, tant il semble aujourd'hui regrouper en un seul homme toute la panoplie d'un très grand numéro 9, vif dans les libérations, précis au pied, autoritaire vis à vis de ses avants et, surtout, imbattable sur le un contre un. À son sujet, le grand George Gregan, demi de mêlée de l'Australie de 1994 à 2007, nous confiait récemment : "Pour moi, Antoine Dupont aurait sa place dans n'importe quelle équipe de la planète. Avec lui, j'ai découvert un gamin extrêmement talentueux, à la fois culotté et sachant garder la tête froide lorsque les circonstances l'exigent. Il sera à n'en pas douter l'un des grands bonhommes des phases finales de cette Coupe du monde."

Malgré tout, sa participation au prochain quart de finale, face aux Gallois à Oita, n'est pas encore totalement acquise. Touché au dos lors du France-Argentine du 21 septembre dernier, à Tokyo, le demi de mêlée des Bleus tarde à se remettre de cette blessure, s'entraîne toujours sans contact et, selon nos informations, aurait dernièrement fait appel à l'aide d'un ostéopathe toulousain. Ce dernier est-il arrivé au chevet du demi de mêlée des Rouge et Noir ? Difficile à dire, tant les informations qui filtrent du camp des Tricolores sont maigres...

Penaud lui-aussi incertain

Si Antoine Dupont, qui a repris la course lundi après-midi, était néanmoins contraint de déclarer forfait pour ce quart de finale, Baptiste Serin serait alors propulsé titulaire face aux Gallois. Arrivé au Japon avec un miséreux statut de numéro 3, le néo Toulonnais a depuis refait son retard, dépassé Maxime Machenaud dans la hiérarchie (le Francilien a plutôt déçu face aux Etats-Unis, lors de son unique titularisation du Mondial) et aurait même du débuter le match face à l'Angleterre, annulé à cause du passage du typhon Hagibis. « Je me prépare comme je me suis toujours préparé, disait Baptiste Serin lundi matin, en conférence de presse.

"Je ne sais pas ce que sera la décision du sélectionneur mais cette semaine, je donnerai le meilleur. Quoi qu'il en soit, je vis une drôle de Coupe du monde... " Rapide, très doué techniquement, Baptiste Serin est surtout reconnu en Top 14 pour sa très bonne lecture du jeu. Pourra-t-il donner du volume aux attaques tricolores face aux Gallois, à Oita ? Si Antoine Dupont ne se relève pas, c'est à souhaiter.

Jacques Brunel, lui, donnera sa composition d'équipe vendredi matin et, à ce sujet, l'autre joueur incertain du XV de départ n'est autre que Damian Penaud, sorti prématurément de l'entraînement de dimanche après-midi et ménagé depuis.