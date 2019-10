A première vue, la journée avait tout de classique : entraînement ce mardi matin à Kumamoto, où les Bleus ont désormais leurs quartiers depuis plus de deux semaines. Et, cet après-midi, un passage par la fan zone, installée sur la place centrale de la cité sud japonaise, pour y rencontrer un public venu en nombre pour l'occasion. Assis en ligne derrière une grande table, une quinzaine de joueurs a signé des ballons, des autographes et pris quelques selfies. Rien ébouriffant.

Pourtant, un sujet revenait avec insistance, que ce soit le midi en conférence de presse ou cet après-midi, entre eux : l'arrivée du typhon Hagibis, qui promet de frapper ce week-end le centre de l'archipel japonais. Donc la région de Tokyo et Yokohama, justement où les Bleus doivent affronter, samedi, l'Angleterre en clôture de leur phase de poule.

La menace est-elle sérieuse ? "Des typhons annoncés et qui devaient perturber la tenue d'un match, il y en a déjà eus. Au final, les matchs se sont joués sans problème" relativisait Maxime Médard. Le Toulousain a raison. Le match des Bleus face aux USA, notamment, avait déjà été la cible potentielle du typhon Mitag. Pour se jouer, finalement, sous une forte chaleur et, certes, un taux d'humidité élevé. Mais pas de Mitag.

Vers une annulation du match France-Angleterre ?

C'est le caractère imprévisible de la chose : sa direction. Le typhon Hagibis qui se profile était initialement annoncé sur l'île du sud et menaçait plutôt la tenue de la rencontre entre l'Irlande-Samoa, à Fukuoka. Il se dirige finalement plus au nord. Et World rugby s'est saisi de la potentielle menace, via un communiqué ce mardi : "Il est trop tôt pour déterminer la trajectoire exacte et les effets, s'il y en a, du typhon à ce stade, et comme pour les précédents avis, nous avons un solide plan de contingence prêt au cas où des conditions météorologiques pourraient avoir un impact sur des matches. "

En cas de prévisions météorologiques exactes, deux solutions s'offriront alors à l'institution organisatrice : la délocalisation du match, qui se tiendrait alors à un horaire restant à déterminer. World rugby, à ce jour, ne souhaiterait pas user de cette solution. Plus sûrement, l'arrivée du typhon Hagibis entraînerait l'annulation pure et simple du match. Ce qui n'aurait pas d'impact direct sur la qualification, la France et l'Angleterre étant déjà assurées de jouer les quarts de finale. Les deux équipes, alors, seraient créditées de 2 points au classement (match nul officialisé sur le score de 0-0). Et la France sortirait deuxième de poule.