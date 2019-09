Si l'ailier nippon Kotaro Matsushima a crevé l'écran lors du match d'ouverture face à la Russie en inscrivant un triplé, le Nikkan Sports a décidé aujourd'hui de mettre à l'honneur un autre grand artisan de ce succès, le troisième ligne centre Kazuki Himeno. En effet, celui-ci a été nommé "MVP" ("most valuable player", ou "meilleur joueur de la rencontre" en français) de la rencontre par les Brave Blossoms eux-même. Car si Matsushima a été à la conclusion de toutes les attaques des Japonais, Himeno a souvent été à leur origine. Le numéro huit de 25 ans a gagné à lui seul plus de 121 mètres, et compte pas moins de 6 franchissements. Reste à voir s'il fera aussi bien face à cador du rugby mondial, le XV du Trèfle...

Pour sa part l'Asahi Shimbun consacre un article à l'Angleterre d'Eddie Jones qui, encore une fois, a été excellent en conférence de presse : le boss du XV de la Rose a en effet déclaré ceci à propos des Américains, ses futurs adversaires : "Je sais qu'ils se sont isolés à Okinawa et qu'ils ont eu une préparation très difficile là-bas donc il vont débarquer en sortant leurs gros calibres. Cela va être comme affronter 15 Donald Trump en même temps !" Une déclaration qui a laissé de marbre Gary Gold, le manager sud-africain des USA : "Je ne vois pas vraiment ce qu'il veut dire par là. Avec tout le respect que je dois, nous ne sommes pas encore une assez bonne équipe pour que je me permette de répondre à ce commentaire car je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'il insinue."

Et l'Ashi Shimbun de rappeler que ce n'est pas la première fois que Jones fait référence à Donald Trump : l'année dernière il avait comparé Bruce Craig, le président de Bath au président américain. Craig avait critiqué Jones sur sa façon d'entraîner, lui reprochant de blesser ses joueurs. Eddie Jones avait alors répondu ceci : "Bruce Craig est le Donald Trump du rugby. Il a la même coupe de cheveux, vous ne trouvez pas ? Tout ce que l'on fait chaque jour est dans le but de mieux nous entraîner et de progresser, pas de blesser les joueurs. On ne fait pas cela pour satisfaire un type plein aux as qui vit à Bath et qui pense qu'il connaît tout au rugby."