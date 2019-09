Aujourd'hui les Brave Blossoms ne sont pas les stars de l'actualité nipppone. En effet, depuis hier le Japon compte un nouveau champion de plongeon, un certain Rikuto Tamai. Rien d'exceptionnel à cette actualité, à la seule nuance que Tamai est âgé de... 13 ans. Et encore, il les a fêté le 11 septembre dernier ! Le podium donna même lieu à une scène puisque même en montant sur la plus haute marche du podium, le jeune champion rendait encore une bonne quinzaine de centimètres à au second !

Pour en revenir au rugby, l'édition du Mainachi du jour évoque le prochain match du XV du Japon, contre l'Irlande ce dimanche. Et il relaie les propos du sélectionneur Jamie Joseph qui a tenu à pondérer l'immense enthousiasme qui s'est dégagé de la large victoire acquise face aux Russes : "Beaucoup de gens parlent déjà de la qualification et de la finale pour la qualification contre l'Ecosse, mais il ne faut pas se perdre dans de tels raisonnements". Des propos repris par le capitanie Michael Leitch, conscient du défi qui attend son équipe dimanche à Shizuoka : "L'Irlande va nous faire la même que ce qu'elle a fait à l'Ecosse : annuler nos forces. Ils ont beaucoup de joueurs à surveiller de près."

Justement, toute la presse japonaise se pose la même question : est-ce que le puissant centre Bundee Aki et le valeureux capitaine Peter O'Mahony seront-ils remis pour affronter le Japon ? Sortis en cours de jeu contre l'Ecosse en raison d'une commotion, leur sélectionneur Joe Schmidt ne les a toujours pas déclarés forfaits pour le match de dimanche. Le Mainachi s'interroge donc sur la capacité des deux joueurs à récupérer aussi vite, et souligne dans le même temps que le XV japonais dispose de deux jours supplémentaires pour récupérer et préparer son deuxième match, un sacré avantage à l'échelle internationale. Mais sera-ce toutefois suffisant pour déstabiliser les Irlandais ?

Enfin, le Nikkan Sports a tenu à souligner les excellentes audiences observées lors du match d'ouverture : plus de 25 % de part de marché mesurées juste après le coup de sifflet final, contre seulement 10,4 % pour la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue juste avant.