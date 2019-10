Les médias japonais ne parlent plus que de lui : le typhon Hagibis, pour l'heure au sud du Japon, va arriver sur le pays ce samedi. Le Nikkan Sports rapporte ainsi les propos de l'expert météorologue Koji Horiuchi qui a fait un point sur le dix-neuvième de la saison, et ses risques. Photos satellites à l'appui, il a montré qu'Hagibis était quatre fois plus gros que le quinzième typhon qui avait causé de sérieux dégâts dans la région de Chiba au cours du mois de septembre... Hagibis devrait traverser le Japon dans la journée de samedi. On comprend donc mieux pourquoi le Japon est en état d'alerte.

Le Mainichi évoque également les quatre matchs de dimanche qui, pour l'heure, ne sont pas encore annulés : Namibie – Canada, USA – Tonga, Galles – Uruguay et surtout Japon – Ecosse, qui sera déterminant dans la poule A. A l'heure où nous écrivons ces lignes rien ne peut garantir la tenue de ces matchs. Alan Gilpin s'est donc contenté d'assurer ceci : «Tout est mis en œuvre pour garantir que les matches de dimanche seront maintenus selon les modalités prévues. Cependant, avant que ne soit prise toute décision définitive, les sites devront être soumis à un contrôle minutieux après le passage du typhon, dimanche matin » a assuré le directeur de la Coupe du monde en conférence de presse.