Les résultats de l'audience mesurée pendant le fabuleux Japon – Irlande viennent de tomber dans la presse japonaise et nos confrères du Nikkan Sports ont décidé d'y consacrer un article. Et on les comprend, puisque le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont bons ! Le record d'audience fixé à 25,5 % de parts de marché, mesuré dans les derniers instants du match d'inauguration Japon-Russie a en effet été battu. Au moment où l'ouvreur Joe Carbery envoya le ballon en touche pour précipiter la fin de la rencontre, la chaîne japonaise NHK a constaté un taux à 28,9 %, avec une moyenne à 22,9 % tout au long de la rencontre (contre 18,9 % pour Japon-Russie).

Pour vous donner un outil de comparaison, le choc Australie-Galles n'a fait que 10,2 % de parts de marché. Ces chiffres ne font donc que confirmer ce que nous avons pu observer ici sur le terrain : les Japonais sont de vraie patriotes et la ferveur autour des Brave Blossoms ne fait que croître à mesure qu'ils réalisent des exploits. Et pendant ce temps-là, c'est l'Écosse qui commence à trembler...

Coupe du monde 2019 - Le Japon célèbre sa victoire contre l'IrlandeIcon Sport

Le quotidien du Mainachi a pour sa part tenu à rendre hommage à la victoire historique des Gallois face aux Wallabies, rappelant que les joueurs de la Principauté ne les avaient jamais vaincus en Coupe du monde. Le Mainachi salue aussi la formidable ambiance qui anima le Tokyo Stadium, et où les supporters australiens et gallois se livrèrent eux aussi un véritable duel pour le titre de meilleur public de la rencontre.

Ce même Mainachi consacre aussi un article à Mitag, le typhon qui menace la rencontre France-USA prévue mercredi. Le quotidien nippon explique que Mitag est le dix-huitième typhon de la saison et cite le communiqué de World Rugby qui se veut rassurant : "Les typhons varient beaucoup en terme de force et d'intensité et font partie du quotidien du pays. La vaste majorité d'entre eux n'ont qu'un impact minimal sur la vie de tous les jours."

Enfin, nos confrères du Nikkan Sports ont assisté à la séance d'entraînement des Brave Blossoms, qui fut essentiellement consacrée à un travail de musculation. Ils ont pu constater que le numéro huit Amanaki Mafi, touché aux côtes contre l'Irlande participait bien à cette séance mais a effectué un travail centré sur les membres inférieurs, ce qui laisse penser qu'il sera probablement forfait pour le match contre les Samoa. Nos confrères nippons ont aussi souligné que le sélectionneur Jamie Joseph s'est astreint à un rude programme de vélo pour accompagner ses athlètes.