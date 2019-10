Rendez-vous compte, pas moins de 20% de la population japonaise suivait, ce samedi, la nouvelle grosse performance des Brave Blossoms face aux Samoa (victoire 38-19). Cette rencontre est devenue historique puisqu'il s'agit de l'évènement sportif le plus regardé cette année au Japon, devant la finale de l'Open d'Australie, remportée par Naomi Osaka.

Cependant, ce record pourrait être battu dès ce week-end lors du match décisif entre les coéquipiers de Michael Leitch et ceux de Stuart Hogg. Une victoire et c'est tout un peuple qui célébrerait une magnifique performance : celle de déjouer tous les pronostics en éliminant l'Écosse et en devançant les Irlandais au classement. Autant dire que tous les Japonais pousseront, au stade, comme devant leur télévision, afin de vivre un éventuel succès historique.