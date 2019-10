Émile Ntamack est en colère. Après la parution d'un article dans la presse anglaise, lui prêtant des propos très "offensifs" à l'égard du rugby français et plus particulièrement du XV de France, l'ancien entraîneur de l'équipe de France, finaliste de la Coupe du monde 2011, a tenu à réagir. "D'abord, il faut savoir que c'est un entretien que j'ai donné autour du 15 août. Et comme par hasard, ça sort juste avant le match entre le XV de France et l'Angleterre. Franchement, je suis très agacé. Ça ne représente absolument pas ma pensée."

Présent au Japon pour y soutenir le XV de France mais aussi son fils, Romain, l'ancien trois-quart international (46 sélections) a donc tenu à rectifier certaines choses. "Sur le staff, je n'ai pas dit : "on ne sait pas qui commande". On m'a interrogé sur le fait qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs dans le staff. Mais pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Le patron, c'est Jacques Brunel. J'ai simplement dit que la problématique serait pour chacun de trouver sa place. Avec les arrivées de Fabien (Galthié), de Laurent (Labit), ça n'a pas dû être simple. Mais pour ce qui est de la responsabilité du groupe, il n'y a pas de doute, c'est Jacques Brunel qui l'incarne." Des propos très loin de ceux rapportés par le Daily mail.

