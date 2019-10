Jacques Brunel avait donné rendez-vous ce vendredi au Nikko hotel d'Oita, où résident les Bleus, pour dévoiler ce qui n'avait plus vraiment besoin de l'être : la composition de l'équipe qui affrontera le pays de Galles, dimanche en quart de finale de la Coupe du monde. Sans surprise, le XV de France enverra au feu l'équipe qui devait déjà débuter la semaine précédente, à Yokohama face à l'Angleterre. Et celle qui avait déjà affronté l'Argentine, en ouverture, à l'exception d'une modification en deuxième ligne : remonté pour dépanner, Arthur Iturria laisse sa place à Bernard Le Roux, plus armé pour combattre avec le pack gallois.

Pour le reste, aucune surprise. Si les Bleus ont mis du temps à se trouver un XV de départ fixe, ce que les autres nations ont construit depuis bien longtemps, il semble désormais clairement établi. Fickou-Vakatawa au centre, Médard à l'arrière, Ollivon-Alldritt-Lauret en troisième ligne et Poirot-Guirado-Slimani en première ligne. Ce qui signifie donc que Guilhem Guirado, capitaine, conserve sa place malgré la pression de Chat et quelques tensions avec ce staff recomposé pour l'occasion de la Coupe du monde. Finalement, les seules informations importantes de cet après-midi japonais à Oita (matin en France) sont les confirmations que Damian Penaud et Antoine Dupont tiendront bien leur place.

Un temps incertain en raison de douleurs au pubis (Penaud) et au dos (Dupont), les deux joueurs seront bien aux affaires dès le coup d'envoi, dimanche fac au pays de Galles. Les Bleus sont donc au complet. Il n'y a plus qu'à.

Le XV de départ

15. Médard ; 14. Penaud, 13. Vakatawa, 12. Fickou, 11. Huget ; 10. Ntamack, 9. Dupont ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Lauret ; 5. Vahaamahina, 4. Leroux ; 3. Slimani, 2. Guirado (cap.), 1. Poirot.

Remplaçants : 16. Chat, 17. Baille, 18. Setiano, 19. Gabrillagues, 20 Picamoles, 21. Serin, 22. Lopez, 23. Rattez.