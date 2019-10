Entendons-nous bien : Sébastien Vahaamahina, planté sur 2,03m et 125kg qui lui valent le surnom légitime de "dino" comme dinosaure, ne peut pas comparer sa carrière à celle d'Alun Wyn Jones. En fait, ils sont peu à pouvoir se comparer au colosse gallois, capitaine du XV du poireau depuis le départ à la retraite de Sam Warburton. Un seul chiffre exprime tout : avec 140 sélections au compteur à 34 ans, le deuxième ligne des Ospreys est déjà le quatrième joueur le plus capé de l'histoire du rugby.

Et, à 34 ans, il pourrait encore poursuivre les festivités, à un poste qui autorise les prolongations. De quoi en faire le joueur le plus capé de l'histoire, devant Richie McCaw et ses 148 sélections ? Possible. Un monstre de ce sport, quoiqu'il en soit, face auquel Vahaamahina aura tout de même de belles armes à opposer.

Mêlée : Vahaa, la poutre

Il le dit lui même, ce vendredi dans les colonnes de L'Equipe. Vahaamahina n'aime pas trop les mêlées ! "Ça ne me dérange pas de pousser, mais je n'y prends pas beaucoup de plaisir. À la limite, je souhaiterais que le ballon sorte le plus vite possible pour me relever et jouer. Je sais que des mecs aiment les batailles en mêlée, mais le jeu, c'est plus cool." Pourtant, dans l'exercice, "Vahaa" est une poutre. "Un animal" disent de lui ses coéquipiers clermontois. En Bleu, il a aussi la chance d'être associé sur l'axe droit à son coéquipier de club, Rabah Slimani. Ce qui facilite la vie. "Quand je pousse à droite avec Rabah, c'est un peu le confort derrière. On a nos petits automatismes." Dans l'exercice de la mêlée, Vahaamahina est certainement le meilleur deuxième ligne de France. Ce qui lui permet de "matcher" avec Alun Wyn Jones, également réputé pour sa force et sa science dans l'exercice.

Coupe du monde - Sébastien Vahaamahina (France) tente de se débarrasser de Tetaz Chaparro (Argentine)Icon Sport

Jeu au sol : "AWJ" n'y va pas trop

Cette action, en début de seconde période face aux Tonga, résume bien la qualité de Vahaamahina dans l'exercice du grattage. Alors que les Océaniens poussaient et mettaient les Bleus au supplice physique, le Clermontois bondissait soudain sur un ballon, devant sa ligne. En place, sur ses appuis et accroché au ballon, "Vahaa" devient vite difficile à déloger et soulage le XV de France pour quelques minutes. Ce n'est pas seulement une question technique. Vahaamahina aime cette action. Il nous le confiait, il y a déjà plusieurs années.

"J'y prend du plaisir, c'est vrai. Quand je vois le ballon et un espace pour y accéder, je n'hésite pas. Et ensuite, si je mets les mains dessus, je n'ai plus que ça en tête. Les mecs peuvent taper pour me sortir, je m'en fous. Je ne sens rien. Je ne pense plus qu'au ballon." Ce jour-là, on lui avait dit qu'il était statistiquement le deuxième meilleur gratteur du Top 14. Regard noir. "Le premier, c'est qui ? - C'est Steffon Armitage. - Ouais, il est bon pour ça. Lui aussi tu peux taper, il s'en fout, il ne sort pas. Mais je vais essayer de le dépasser." L'appétit était déjà grand. Plus que celui d'Alun Wyn Jones, qui se consomme assez peu dans les zones de rucks – il laisse y travailler Ken Owens, Josh Navidi ou Justin Tipuric.

Technique : Alun-Wyn Jones sait tout faire

Sur ce point, il n'y a pas match. "Vahaa" le sait, qui confie travailler quotidiennement sa technique de passe. Mais l'écart reste grand. Si le Français est d'abord un combattant, Jones bonifie tout ce qu'il touche. Y compris quand il faut transmettre un ballon à hauteur, dans le dos ou au loin. Aucun problème. Chez le Gallois, tout est toujours propre. C'est sa grande force.

Test Match - Alun Wyn Jones (Pays de Galles)Icon Sport

Leadership : Mr Jones

On se souvient de cette scène, dans le dernier Tournoi des 6 Nations, quand l'ultime coup de sifflet donnait le Grand Chelem aux Gallois. Moments de congratulation, bien sûr. Et, au milieu, deux monstres sacrés du rugby gallois. Jonathan Davies, rien de moins que le meilleur joueur de la dernière tournée des Lions en Nouvelle-Zélande, s'approchait d'Alun Wyn Jones. Grand sourire. "Thank you sir"*. Parce qu'Alun Wyn Jones est effectivement un Monsieur. Avant de lui claquer une poignée de main et de le prendre dans ses bras.

"Je t'aime, mec." Alun Wyn Jones est le capitaine ultime. Celui que les autres aiment, craignent et respectent. Sur ce point, le leadership de Vahaamahina se construit. Longtemps solitaire et taiseux, il s'ouvre depuis son arrivée à Clermont. Il y a est parfois capitaine, désormais. En Bleu, il compte parmi les seconds de Guilhem Guirado. Il parle, aussi, désormais, sur le terrain et dans le vestiaire, après être longtemps passé pour un "Bernardo". Mais son influence et son poids sur un collectif reste loin de ce que Alun Wyn Jones incarne au pays de Galles.

*Merci monsieur