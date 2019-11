1 - Pieter-Steph Du Toit (Afrique du Sud)

Il est sans doute l'homme fort du titre sud-africain. Du haut de son double mètre, Du Toit a éclaboussé le Mondial de sa classe. En défense, rares ont été ceux qui ont échappé au guerrier des Stormers. Il a été d'ailleurs le meilleur plaqueur de la demi-finale face aux Gallois avec dix-neuf unités. Son abattage fut impressionnant durant toute la compétition, notammment dans les tâches de l'ombre. Dans les rucks, il a souvent posé de gros problèmes à ses adversaires. Dans les mauls, ses longs segments lui ont permis de gagner un bon nombre de ballons.

Offensivement, ses choix ont toujours été les bons. En témoigne son ultime passe décisive pour la flèche Cheslin Kolbe en finale contre l'Angleterre. C'est d'ailleurs contre ces derniers que le flanker a assis sa domination, en imposant sa densité physique aux deux pitbulls, Tom Curry et Sam Underhill. Pas forcément attendu à ce niveau avant le Mondial, il est, à n'en pas douter, la grande révélation côté sud-africain.

2 - Maro Itoje (Angleterre)

Comment passer à côté de ce bonhomme, exceptionnel depuis sa première sélection avec le XV de la Rose ? À 25 ans seulement, Itoje a prouvé qu'il est bien le meilleur deuxième-ligne du monde à l'heure actuelle. Pas moins de quinze plaquages en demi-finale face aux Blacks, quatre ballons grattés, huit courses avec le ballon... Au plus haut niveau, le joueur des Saracens s'est montré étincelant. En finale, contre les Springboks, il a été le joueur le plus en vue du côté des Anglais, notamment dans les zones de rucks et dans les mauls.

Coupe du monde 2019 - Maro Itoje (Angleterre) face à Duane Vermeulen (Afrique du Sud)Icon Sport

Seize plaquages face à l'Afrique du Sud, uns moisson entouche et surtout le seul joueur à surnager face aux Boks. Ceux qui doutaient de sa capacité à exister au plus niveau ne peuvent plus se voiler la face : Maro Itoje est bien ce qu'il se fait de mieux à son poste sur la planète rugby.

3 - Sam Underhill (Angleterre)

À l'image de Du Toit, le joueur de Bath a crevé l'écran durant ce mois et demi. Infatigable sur le terrain, il a gagné sa place et s'est affirmé comme un homme de base du dispositif d'Eddie Jones. Il aurait pu être encore plus haut dans ce classement mais en finale, il a souffert de la comparaison avec la troisième-ligne des Boks. Cependant, cela n'enlève en rien ses exceptionnelles performances pour un joueur de son âge (21 ans).

International - Sam Underhill (Angleterre) contre les All BlacksIcon Sport

Aux côtés de Tom Curry et Billy Vunipola, Underhill a formé une association particulièrement complèmentaire sur laquelle s'est basé Eddie Jones. Surtout, l'avenir est devant eux. Et c'est avec l'espoir de voir ses prodiges continuer de grandir que l'Angleterre peut rêver.

4 - Ardie Savea (Nouvelle-Zélande)

Il paraît qu'un Savea peut souvent en cacher un autre... Pendant que son frère Julian reprend du poil de la bête à Toulon, Ardie s'est sublimé pendant la Coupe du monde. Pourtant gêné par un problème à un oeil, le troisième-ligne fut le meilleur néo-zélandais de la compétition. Contrairement à Du Toit et Underhill, c'est plus en attaque qu'il s'est signalé. Ballon en main, le joueur des Hurricanes sait tout faire. Percuter, faire jouer après lui, franchir... Il a pu montrer toute sa panoplie technique tout au long du mois d'octobre.

Coupe du monde 2019 - Ardie Savea (Nouvelle-Zélande) a inscrit l'essai de l'espoir pour les All BlacksIcon Sport

Titulaire au poste de flanker ou bien de troisième-ligne centre, Savea n'a jamais déçu. Bien au contraire. Nous retiendrons particulièrement sa prestation majuscule en quart contre l'Irlande où il a totalement pris le dessus sur son vis-à-vis CJ Stander. À l'heure où Kieran Read s'en va, son successeur au poste de numéro 8 est peut-être déjà trouvé...

5 - Josh Adams (pays de Galles)

On attendait George North, on a finalement eu Josh Adams. Certainement la révélation du Mondial chez les trois-quarts. Juste devant Makazole Mapimpi, le Gallois termine en tête du classement des meilleurs marqueurs d'essais de cette Coupe du monde. Sept réalisations dont un triplé contre les Fidji et une belle prise d'intervalle face à la Nouvelle-Zélande. Qui aurait crû qu'il serait le meilleur marqueur, devant de tels finisseurs comme Kolbe et Radradra ?

Coupe du monde - Josh Adams (Galles)Icon Sport

En plus d'avoir réalisé une compétition digne de ce nom, le pays de Galles a aussi trouvé des certitudes. Et sur son aile gauche, une chose est sûre, c'est que Josh Adams a déjà réservé sa place pour le prochain Tournoi des VI Nations.

Par Mathieu Vich