C'était le seul absent de la séance d'entraînement ce samedi matin à Kumamoto. Une absence attendue depuis la veille puisque le pilier droit de 21 ans, Demba Bamba, avait dû stopper l'entraînement après avoir ressenti une douleur à une cuisse. Il devait donc passer des examens complémentaires ce samedi matin et notamment une IRM pour en savoir un peu plus sur l'étendue des dégâts. Les nouvelles n'ont pas été bonnes ce samedi après-midi quand il est rentré à l'hôtel des Bleus puisque le néo lyonnais souffre d'une déchirure qui va nécessiter au mieux dix jours d'arrêt, avant d'envisager une reprise de l'entraînement. Il ne peut donc plus postuler à aucun des trois derniers matchs de la phase de poule.

Sa participation à un éventuel quart de finale est elle aussi sérieusement remise en cause. L'ancien briviste a donc terminé sa Coupe du monde et va quitter le groupe France dans les heures qui viennent. C'est un coup dur pour le pilier français qui avait été remarquable lors de son entrée en jeu face à l'Argentine et c'est donc une grande perte pour le XV de France. Le staff technique des Bleus est actuellement en train de réfléchir sur le nom de son remplaçant. Le choix final doit intervenir dans la soirée. Depuis la prise de fonction de Jacques Brunel, le Rochelais Uini Atonio et le Racingman Cedate Gomes Sa ont souvent été convoqués avant de disparaître du groupe. Atonio (32 sélections) n'a plus joué en Bleu depuis le match d'ouverture du Tournoi des 6 Nations face au pays de Galles alors que Gomes Sa (9 sélections) n'a plus été aperçu depuis la victoire face à l'Argentine à Lille en novembre 2018.

C'est déjà le deuxième forfait dans le groupe France après celui de Wesley Fofana annoncé quelques heures après la victoire contre l'Argentine. Ce samedi matin, c'est l'arrière Maxime Médard qui a quitté la séance d'entraînement avec une poche de glace sur le genou droit. En espérant que ce soit moins grave que pour Demba Bamba. Sous une chaleur étouffante, l'équipe de France a effectué sa dernière grosse séance d'entraînement ce samedi matin. Les joueurs vont bénéficier d'une journée de repos ce dimanche avant de se retrouver sur le terrain lundi après-midi avec des séances moins intenses physiquement pour préparer au mieux la prochaine rencontre face aux États-Unis mercredi prochain.