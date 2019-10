Que ressentez-vous après cette courte défaite ?

Dan Biggar : Je suis très déçu. Pas tellement sur la manière car le match était exactement comme on l’avait prévu. On savait que chacune des deux équipes voudrait se sortir rapidement de la pression dans son camp et qu’il y aurait énormément de jeu au pied. Perdre une demi-finale de Coupe du monde, c’est forcément très dur et cela l’est d’autant plus qu’on n’était pas loin. On a fait des bonnes choses mais on n’a pas pu franchir pu leur défense.

Comme attendu, les Springboks se sont appuyés sur leur paquet d’avants…

D.B. : On connaissait très bien leur façon de jouer. On savait pertinemment qu’il y aurait énormément de jeu au pied, que les Springboks essaieraient d’imposer leur domination devant. Le début de match nous a conforté dans l’idée que ce serait un match très serré, qui se jouerait peut-être à une pénalité. Leur demi de mêlée a aussi été excellent pour donner le tempo. On sait que quand on joue les Springboks, leur jeu d’avants avec des ballons portés est prépondérant. Ils ont d’ailleurs récupéré deux ou trois pénalités grâce à des mauls après des touches. C’est un atout fort chez eux, tout comme l’apport physique de leur banc.

" C’est un autre énorme défi qui se présente à nous "

Avez-vous des regrets sur le scenario de la partie ?

D.B. : On s’est retrouvé en position favorable autour de la soixante-dixième minute de jeu, avec un ballon à négocier dans leurs 22 mètres (le score était alors de 16-16, ndlr). Mais on n’a pas réussi à scorer, ils sont revenus dans notre camp et ont marqué. C’est là, je crois, que le match a tourné en notre défaveur. On perd ce soir mais on peut être malgré tout fier de nous et ne pas avoir de regret sur la compétition. On est sorti d’une poule très relevée, on a franchi les étapes et la qualification en finale n’est pas passée loin. Ce Mondial a été incroyable et il nous reste désormais un dernier match. On aura peu de temps pour se remettre de ce combat et repartir face à des All Blacks eux aussi très déçus. C’est un autre énorme défi qui se présente à nous.

Est-il possible de conserver le même degré de motivation et d’investissement pour cette petite finale ?

D.B. : Oui bien-sûr ! On aurait évidemment préféré joué la grande finale, mais ce sera quand même un grand rendez-vous pour nous. Il s’agira de battre la Nouvelle-Zélande, chose que nous n’avons jamais réussi à faire (la dernière victoire galloise remonte à 1953). C’est là-dessus que nous devons focaliser notre attention. On peut encore marquer l’histoire. Pas comme on l’aurait voulu mais on doit maintenant basculer mentalement sur quelque chose de positif. Ce serait quand même bien de terminer cette Coupe du monde sur note positive après la grosse déception de ce soir.