Les joueurs du XV de France préparent à Marcoussis leur dernier test match de l’été face à l’Italie. Ce mardi a été marqué par l’annonce de la composition, son lot de déceptions, mais aussi par la présence remarquée de William Servat au CNR.

La séance d’entraînement de ce mardi après-midi était ouverte aux médias. L’occasion, peut-être, d’avoir quelques indications sur la composition de vendredi face à l’Italie, ultime galop d’essai avant l’annonce du groupe définitif qui partira au Japon en septembre. Mais le staff des Bleus, plutôt allergique aux fuites, a pris les devants en avançant à quelques minutes avant l’entrée des joueurs sur la pelouse l’annonce officielle des vingt-trois élus, prévue initialement mercredi matin.

Une séance, elle, légèrement retardée du fait d’un contrôle antidopage collectif un peu plus tôt dans la journée et forcément un peu lourde pour Vincent Rattez et Anthony Belleau, qui n’auront donc pas leur chance contrairement aux dires du sélectionneur Jacques Brunel après la défaite contre l’Écosse. Ce ne sera d’ailleurs pas plus le cas pour Maxime Machenaud, dont le visage trahissait tout autant la déception au moment de pénétrer sur le terrain d’honneur de Marcoussis.

Maxime Machenaud à la fin du match France vs Irlande le 03/02/2018Icon Sport

Laporte et Servat sur le terrain

Trois éléments du groupe France n’ont pas participé à cette séance séparée entre avants et trois-quarts : Paul Gabrillagues, qui a certainement obtenu son ticket pour la Coupe du monde du côté de Londres où il défendait son cas devant la commission d’appel de World Rugby (sa suspension a été réduite à trois semaines), Sébastien Vahaamahina, qui a connu une alerte musculaire et Camille Lopez, également ménagé.

Les trente-quatre autres Bleus ont pu répéter sous la chaleur et sous les yeux du président de la FFR Bernard Laporte, venu au plus près des joueurs. Plus surprenant, William Servat a également assisté à la séance. De là à y voir l’introduction précoce de celui qui prendra la suite de Sébastien Bruno à la tête des avants après la Coupe du monde ? "Simple visite amicale" de l’intéressé "qui a profité de sa présence dans le coin pour passer au CNR" répond-on du côté de la FFR.

Sur la pelouse en début de séance, l’ancien talonneur a ensuite pris un peu de hauteur pour observer la suite, assis dans la tribune à côté de Fabrice Estebanez, son ancien partenaire en équipe France. Du beau monde, donc, comme pour mieux montrer aux Bleus l’importance de terminer cette préparation estivale sur une bonne note vendredi au Stade de France.