Longtemps considéré comme le bastion du rugby en Amérique du Nord, le Canada est désormais largement dépassé par les Etats-Unis, qu'il n'a plus battus depuis cinq ans (onze défaites et un nul). Les "Canucks" ont validé leur ticket pour le Japon (20 septembre-2 novembre) en passant par la petite porte, soit la phase de repêchage organisée à Marseille, en novembre. Avoir assuré une neuvième participation en neuf Coupes du monde depuis 1987 est donc déjà une bonne chose.

Le Canada devra donc tenter d'exister dans une poule B relevée, en présence de la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Italie et la Namibie. La perspective d'affronter les All Blacks pour leur deuxième match (à Oita le 2 octobre) rappelle le fameux quart de finale du Mondial-1991 à Lille, où les Canadiens n'avaient pas été ridicules (29-13) face aux Kiwis. Elle permet surtout de mesurer à quel point les Canadiens se sont éloignés de leur âge d'or du début des années 1990. Depuis 1991, le Canada n'a jamais dépassé la phase de poules, et il est très peu probable que cette tendance s'inverse au Japon.

Même le capitaine Tyler Ardron, qui joue pour les Chiefs néo-zélandais en Super Rugby, le concède: ce que sa sélection peut espérer de mieux, ce sont deux succès contre l'Italie et la Namibie, synonymes de qualification directe pour le prochain Mondial-2023 en France. Cet objectif est à la portée des Canucks, même si leurs résultats de 2019 n'incitent pas à l'optimisme: une seule victoire, face au modeste Chili, en 8 matches. Ce déclin se ressent dans la dégringolade du pays au classement mondial. Le Canada est hors du top 20 à la fin août, avec, devant lui, des nations émergentes du rugby mondial, telles que la Russie, l'Espagne, l'Uruguay, la Roumanie et la Géorgie.

Ardron amènera l'expérience et le bagage technique nécessaire au pack canadien, tandis que l'expérimenté trois-quarts de Glasgow DTH Van der Merwe apportera son grain de folie dans les lignes arrières.