Avant de répondre aux questions des journalistes présents, il a tenu à revenir sur la polémique naissante autour du cas de Thomas Ramos, l'arrière international renvoyé dans son club en raison d'une entorse de la cheville. "Avant de passer aux questions, je voudrais parler d’un cas particulier, celui de Thomas Ramos, afin d’éclaircir tout ce qui a été dit, a dit le patron des Bleus. Un diagnostic à partir d’une IRM, la même qu’à Toulouse, a conclu à une indisponibilité évaluée à une dizaine de jours. Nous, nous avions alors deux matchs à jouer, contre les Tonga puis l’Angleterre, sans connaître le résultat de celui des Anglais contre l’Argentine.

"Voilà le contexte, sachant que nous avions besoin d’avoir deux arrières à 100% disponibl, a-t-il poursuivi. On ne pouvait pas se permettre d’avoir des incertitudes. C’est un contexte complètement différent d’un club. On ne peut pas attendre la veille du match pour savoir s’il peut jouer ou pas. J’avais donc le rôle de faire le choix de changer le joueur ou pas. Ça ne me fait pas rire de renvoyer Thomas Ramos, l’un des trois meilleurs buteurs français. Mais j’assume cette décision. Je pense que c’était la meilleure pour notre équipe."