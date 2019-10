Passée l'annulation du France-Angleterre du 12 octobre et un changement de programme au pied levé, les Bleus ont donc emménagé hier (jeudi) à Oita, une ville de 300 000 habitants située au Sud de l'archipel nippon. Après avoir pris leurs quartiers à l'hôtel Nikko, les coéquipiers de Guilhem Guirado ont ensuite fait connaissance avec la ville où ils passeront les dix prochains jours, avant d'affronter les Gallois (ou les Australiens), le 19 octobre prochain, sous un superbe dôme pouvant accueillir 40 000 spectateurs.

Côté blessés, il n'y a aucune perte à déplorer dans les rangs tricolores. Antoine Dupont, qui souffrait légèrement du dos, serait sur le chemin de la guérison et sa participation au quart de finale ne devrait à priori poser aucun problème.

Le XV de France s'est donc entraîné normalement ce vendredi-après-midi, à 15 heures (8 heures en France), sera "off" demain samedi et reste toujours à la recherche d'une équipe afin de réaliser un entraînement en opposition, lequel serait prévu pour la journée de dimanche. De fait, si les Gallois auront disputé deux matchs cette semaine (Fidji et Uruguay), les hommes de Jacques Brunel n'auront de leur côté connu le moindre contact depuis leur victoire face au Tonga, le 6 octobre dernier à Kumamoto (23-21).

Alors, cette trêve de quinze jours va-t-elle leur permettre de recharger les batteries et d'avoir la fraîcheur dont manqueront nécessairement les Gallois ? Vont-ils au contraire manqué de rythme etd e repères ? Les Tricolores répondront à ces questions dimanche, à l'occasion d'une conférence de presse organisée en leur hôtel.