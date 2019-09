"Je ne le cache pas: j'ai été très déçu. J'ai eu une conversation avec Jacques (Brunel, le sélectionneur). Je ne vous dirai rien, mais il m'a expliqué son choix. Ce n'est pas toujours facile à avaler parce qu'on a tous envie d'être sur le terrain" a déclaré Serin au micro des télévisions, à Kumamoto (sud du Japon). Brunel, qui a été son entraîneur à Bordeaux-Bègles (été 2016 à fin 2017), lui a-t-il dès lors promis du temps de jeu lors des deux prochains matches, le 2 octobre face aux Etats-Unis puis quatre jours plus tard contre les Tonga?

"Non, non. Il ne faut pas, il n'a pas de promesse à me faire. C'est notre métier. Je n'attendais rien de lui, j'attendais juste une explication de choix, que j'ai eue. On sait que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre" a répondu Serin, remplaçant d'Antoine Dupont pour les trois matches de préparation avant de voir Maxime Machenaud (blessé pour ces trois rencontres) lui passer devant face aux Pumas. Bien que déçu, le Bordelais et futur joueur de Toulon essaie "d'être un coéquipier modèle pour faire avancer l'équipe et apporter un peu de bonne humeur."

Comme un certain Adil Rami, l'une des locomotives de l'équipe de France de football lors de la Coupe du monde 2018 bien qu'il n'ait pas joué une seule minute: "Je n'ai pas la même moustache qu'Adil Rami, mais oui c'est sûr qu'on essaie de véhiculer un peu de bonne humeur. Déjà, nous, pour +cacher+ un peu cette frustration, parce que forcément on est tous des compétiteurs, on a tous envie d'être sur la feuille de match."