Après le déluge de 1995 à Durban, la pluie de Sydney en 2003, le typhon de Fukuoka va-t-il entrer dans l’histoire contrariée du XV de France en Coupe du monde ? C’est une hypothèse de plus en plus probable.

En tout cas, World Rugby a commencé à préparer les Français et les Américains à ce scénario catastrophe en raison du typhon Mitag, qui devrait toucher le littoral sud-ouest du Japon en provenance de la mer des Philippines.

Le communiqué de dimanche était assez inquiétant : "Selon les dernières informations transmises par notre fournisseur de données météorologiques et par l’Agence météorologique japonaise, ce typhon devrait entraîner des vents puissants et des pluies abondantes le 2 octobre au sud de l’île de Kyushu, ce qui pourrait perturber le match France-États-Unis à Fukuoka. Les dernières informations disponibles indiquent que le typhon s’éloignerait davantage des côtes japonaises qu’initialement prévu, ce qui diminuerait le risque d’impact. Néanmoins, dans l’intérêt des équipes et pour préserver l’intégrité de la compétition, nous avons informé la France et les États-Unis des mesures d’urgence applicables dans l’éventualité où les conditions météorologiques ne permettaient pas la tenue de cette rencontre à la date prévue à Fukuoka."

Il existe plusieurs scénarios en cas de typhon. Découvrez le décryptage complet sur Midi Olympique