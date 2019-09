"J'ai vite basculé, je me suis vite remis dans le bain et je n'avais qu'une envie : retrouver le terrain. C'est chose faite et... rien de plus. Le forfait de Wesley Fofana ? Étant donné que la première fois, avec Geoffrey Doumayrou ça n'avait pas été le cas (n.d.l.r. favorisant Virimi Vakatawa), je n'avais pas forcément d'attente. Mais je suis prêt à répondre à toute éventualité... Mais non, je n'ai pas imaginé être rappelé pour autant."