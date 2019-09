Il y a environ douze mois, l'avenir de Lewis Ludlam était totalement flou : dans les Midlands, le jeune homme n'avait pas vraiment le profil que recherchait l'entraîneur des Saints Chris Boys en troisième-ligne et, très vite, Ludlam apprenait donc de la bouche de ses dirigeants qu'il ne faisait pas vraiment partie des plans pour les années futures. Il explique : "C'était dur, au départ ; les gens se demandaient : "Où est Ludlam ? Qu'a-t-il fait depuis le Mondial des moins de 20 ans ?" Moi, je voulais simplement retrouver mon rugby, avoir du temps de jeu et persuader le coach de me laisser une chance".

Ce n'est qu'au prix d'efforts incroyables que ce flanker de 23 ans (1,90m et 110kg) a donc su convaincre le patron des Saints et réaliser, dans la foulée, une saison quasi parfaite sur le plan personnel. Jusqu'à toucher des yeux l'impensable : il y a moins de trois semaines, une notification sur son téléphone portable lui annonçait en effet qu'il venait d'être intégré au groupe "WhatsApp" de la sélection anglaise. "Ce jour-là, expliquait-il récemment en conférence de presse, j'ai demandé à un pote si c'était vrai, s'il n'y avait pas pu avoir une quelconque erreur... Quelques minutes plus tard, des gens passaient devant moi, me serraient la main et me disaient : "Félicitations, Lewis. Bon voyage au Japon". J'étais scié."

De fait, le jeune flanker du XV de la Rose a conjointement profité des blessures à répétition de James Haskell et des excellents résultats de Northampton en Premiership (championnat d'Angleterre) pour se faire une place dans le squad anglais, dans cette Coupe du monde. "En club, explique le sélectionneur anglais Eddie Jones, Lewis Ludlam joue plutôt numéro 7, il fait des dégâts dans le grand champ. Moi, je le préfère en numéro 6 parce qu'il est très dur au plaquage et fort dans le combat au sol". Après avoir fait son trou dans le squad anglais, Lewis Ludlam -dont le père est Égyptien et la mère Guyanaise- connaîtra face aux États-Unis, ce jeudi soir à Kobe, sa deuxième feuille de match dans cette Coupe du monde. Qui l'eut cru ?