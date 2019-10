La Fédération internationale n'a pas précisé le montant, mais le XV de France avait été sanctionné de 2.880 euros en 2011 pour des faits similaires lors de la finale du Mondial face à la Nouvelle-Zélande (8-7 pour les All Blacks). Samedi, à Yokohama (banlieue de Tokyo), les Anglais ont avancé en formant un "V" au-delà de ligne médiane, pointe cette fois à l'opposé des Néo-Zélandais pendant qu'ils exécutaient, juste avant le coup d'envoi, le haka, danse traditionnelle maorie. Six joueurs (Joe Marler, Billy Vunipola, Mark Wilson, Elliot Daly, Luke Cowan-Dickie et Ben Youngs) ont franchi la ligne médiane, ce qui a poussé les arbitres à leur demander de reculer.

"On voulait leur montrer qu'on était prêt, que nous étions tous ensemble et prêts à tout, avait déclaré le centre anglais Manu Tuilagi, après le match. Je pense que c'était quelque chose de différent, je crois que c'est (l'idée) venu d'Eddie", (le sélectionneur), a-t-il poursuivi. "On ne voulait pas être spectateurs et faire face avec une ligne droite", avait pour sa part expliqué Owen Farrell, capitaine du XV de la Rose qui affrontera l'Afrique du Sud en finale, samedi à Yokohama.