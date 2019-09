À eux cinq, ils n’arrivent pas encore à égaler Maxime Médard en nombre de sélections. Si l’arrière toulousain a fêté sa soixantième face à l’Argentine, Antoine Dupont, Romain Ntamack, Damian Penaud, Grégory Alldritt et Demba Bamba n’arrivent à en cumuler que 56. Bien loin de Louis Picamoles, le recordman du groupe avec 80 apparitions en Bleu. Il est vrai que deux d’entre eux (Alldritt et Ntamack) n’avaient pas la moindre sélection au début de l’année 2019 et que Demba Bamba n’en comptait qu’une.

En sélectionnant autant de jeunes joueurs, la France a tenté un pari, misant sur l’enthousiasme plutôt que l’expérience. C’est donc avec le groupe le plus jeune parmi les nations du Tiers 1 (troisième plus jeune sur l’ensemble des équipes engagées derrière l’Uruguay et la Namibie) que le XV de France veut essayer de créer la surprise. Les Argentins sont les premiers à être tombés dans le piège, dépassés par la vitesse et l’audace des Tricolores sur les extérieurs pendant les quarante premières minutes.

Alors que la France du rugby se cherche depuis bien trop longtemps ses nouveaux héros, les "gamins" ont démontré face aux Pumas qu’ils avaient certainement les épaules pour endosser des costumes que personne n’a réussi à enfiler depuis la finale de la Coupe du monde 2011, dernier grand fait d’armes d’un rugby tricolore qui peine à trouver des remplaçants à Thierry Dusautoir, Imanol Harinordoquy, Aurélien Rougerie ou encore Vincent Clerc et Damien Traille.

[...]

