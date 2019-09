Coupe du monde 2019 - À Tokyo, le discret ballon ovale

La scène est plutôt cocasse, elle témoigne bien de l’état d’esprit qu’il règne à Tokyo à quelques jours de l’ouverture de la Coupe du Monde. Devant le sanctuaire du rugby - financé par Mitsubishi (sic) - les passants se prenant en photo se comptent par centaines chaque jour, dans le quartier d’affaires Marunouchi. Mais ce qui attire la plupart des visiteurs, ce n’est pas forcément le rugby ou ce sumotori tenant une gonfle, mais plutôt ce personnage imaginaire que seuls les Japonais sont capables de créer, à savoir Chico ! "Elle a son propre show sur la NHK (télévision publique japonaise, ndlr)", explique un passant amusé. Oui mais pourquoi a-t-elle un ballon de rugby dans la main alors ? "Je ne sais pas", répond sa fille. Comme la plupart des Tokyoïtes et Japonais, ils ne sont pas au courant de l’évènement qui va débuter.

Le parallèle le plus parlant serait de comparer l’ouverture de cette Coupe du Monde de rugby au Japon à des Championnats du Monde de baseball en France… Les Jeux Olympique de 2020 à Tokyo sont dans toutes les têtes, impossible de rater les décomptes aux quatre coins de la ville ainsi que les goodies dans les boutiques. Encore une fois, pour trouver ceux à l’effigie du rugby, il faut batailler ou se rendre dans les quartiers dédiés, à l’instar du Chichibunomya Stadium (enceinte de l’équipe nationale et des Sunwolves, ndlr) ou à l’Ajinomoto Stadium (appelé Tokyo Stadium pendant le Mondial, ndlr) et où les vendeurs arborent fièrement la tunique des Brave Blossoms. Il y a bien quelques petites affiches sur des lampadaires, accrochés de manière éparse, mais il faut connaitre le visuel pour percuter sur la signification.

On attend les supporters pour mettre l’ambiance

Clairement, l’ambiance est encore très calme tout comme les fans zones qui ne seront actives qu’à certaines dates et que lorsque les matchs auront débuté. Dans ce contexte d’interrogation sur la ferveur, ajouté au fait que l’Anglais est très peu répandu et qu’il est donc très difficile d’échanger avec les locaux, les questions sont souvent dans les deux sens. "Il y aura beaucoup de supporters français ?", demande une agente en charge de remettre les accréditations aux médias. Ce qui n’aide pas non plus à faire monter la pression dans la capitale, c’est que de nombreuses nations ont logiquement choisi d’établir leur camp de base un peu partout dans le pays ; l’organisation de la cérémonie de bienvenue des All Blacks au pied de la Tour de Tokyo, dans le temple Zōjō-ji, a tout de même pu exciter la foule.

" Je viens voir mon fils et la Coupe du monde ! "

Alors il faut déambuler dans les rues, au pied des tours ou dans les ruelles, faire des sourires, tenter des approches et finalement voir que des passionnés se cachent dans une cité de presque 14 millions d’habitants. Car certains s’arrêtent dans des sanctuaires pour y écrire quelques prières ou vœux sur des "ema" (plaques de bois) et passent du temps à tenter de déchiffrer les messages dans plusieurs langues. Il est alors possible d’échanger encore quelques mots, comme avec cet homme d’affaires vivant à Tokyo mais d’origine américaine. "Beaucoup de billets ont été vendus pour les matchs à Tokyo et Yokohama mais c’est plus difficile ailleurs", confie-t-il. "Je viens voir mon fils et la Coupe du Monde !", poursuit avec le sourire son père, invitant à une nouvelle rencontre lors du match France-Argentine.

Le début de la compétition est donc attendu avec impatience, que ce soit par les quelques supporters déjà présents et que l’on retrouve souvent dans les bars, ou par les organisateurs afin de faire retomber la pression (ou tenter) qui entoure ce genre d’évènement. Tout en espérant que la population locale s’enthousiasmera aussi.