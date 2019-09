Demain, la liste de Jacques Brunel et de son staff sera donnée à 20h45 sur TF1. Première innovation, ce sera Gilles Bouleau, le journaliste présentateur, qui énoncera le nom des 31 élus. S'en suivra d'une vidéo explicative de Brunel sur tous ses choix.

Si l'appel du 18 juin a donné une liste pré-établie de 31 noms en plus de six réservistes, celle qui arrivera demain devrait donner quelques surprises. Les postes qui réservent le plus d'incertitudes sont ceux de piliers et de troisièmes lignes. La ligne de trois-quarts devrait être celle énoncée en début de campagne, hormis Doumayrou, forfait suite à sa blessure.

Baille, de l'ombre à la lumière

Cyril Baille a réussi à profiter de la blessure d’Étienne Falgoux pour intégrer le groupe en tant que réserviste. Les prestations de Dany Priso n'ayant pas forcément convaincues Brunel et Galthié, c'est le jeune toulousain qui devrait intégrer le groupe France.

Autre changement, en troisième ligne cette fois, on devrait voir Charles Ollivon prendre la place de Yacouba Camara. Au même titre que Dany Priso, le joueur du MHR a déçu lors de la préparation. Une aubaine pour la pépite de Toulon.

Nouvelle interrogation et non des moindres, le choix Louis Picamoles. Replacé sur le banc au début de la série de test-matchs, le numéro huit n'est pas à l'abris de rester à quai. Pourtant sa puissance et sa faculté à avancer à l'impact face à l'Italie auraient parlés pour lui. Pour l'heure, François Cros et Yacouba Camara seraient ses principaux concurrents. Réponse, demain soir.

Retrouvez dès maintenant le dossier complet sur la liste des 31 joueurs sur Midi Olympique