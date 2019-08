Le groupe de télévision, qui avait partagé la retransmission de l'édition 2015 avec Canal+, diffusera pour la première fois l'intégralité de l'événement en direct en clair, sur ses antennes et sa plateforme MYTF1. Les matchs du XV tricolore et les plus grandes affiches seront programmés sur TF1, et les autres rencontres sur TMC, autre chaîne du groupe, qui diffuse déjà régulièrement des événements sportifs. En outre, un important dispositif de journalistes, commentateurs et consultants (qui cumulent 375 sélections au XV de France), présenté ce jeudi à la presse, sera mobilisé, dont quatre équipes dédiées aux commentaires.

La première sera composée de Christian Jeanpierre et Dimitri Yachvili au micro, avec Christian Califano au bord du terrain lors des matchs du XV de France. Et Denis Brongniart présentera un "Mag de la Coupe du Monde de rugby", qui abordera de manière exhaustive la compétition et ses à-côtés, notamment l'engouement des Japonais pour l'Ovalie. Malgré un décalage horaire important pour cette première coupe du Monde dans un pays asiatique, et un bilan des Bleus peu encourageant cette année, le groupe se veut confiant sur sa capacité à attirer les téléspectateurs.

"La plupart des matchs seront diffusés le matin, le weekend, donc à des heures où la plupart des Français savent se rendre disponibles, et on est convaincus que cet événement va être un grand succès d'audience et un grand succès tout court", a affirmé François Pélissier, patron des Sports de TF1. Quant au XV de France, "depuis quelques mois, l'équipe de France souffre un peu en termes de résultats sportifs", mais "elle a travaillé très dur et elle sera au rendez-vous", espère-t-il. A titre de comparaison, lors de la Coupe du Monde 2011, organisée en Nouvelle-Zélande, TF1 avait rassemblé 8,9 millions de téléspectateurs en moyenne pour les matchs des Bleus, avec un pic de 18,7 millions durant la finale qui opposait la France aux All Blacks.

Pour se mettre en jambe, TF1 diffusera vendredi à 21h l'ultime match de préparation des Bleus, contre l'Italie, puis la liste des 31 joueurs français sera dévoilée en direct le lundi 2 septembre dans "20H le mag".