Pour Radio Sport, l'une des principales chaînes d'écoute Outre-Manche, le référent du quart de finale 2007 entre la France et les Blacks, Wayne Barnes, est revenu sur son arbitrage ce jour là. Jeune à l'époque, l'Anglais a reconnu aujourd'hui que la célèbre passe "au cordeau" entre Traille et Michalak, qui avait aboutie à l'essai victorieux de Jauzion au bout de l'action, était en-avant. "Bien sûr qu'elle était en-avant. Mais ça, vous ne le voyez sur l'écran géant que quelques secondes après l'action, et, à l'époque, les protocoles concernant l'arbitrage vidéo étaient différents. C'est d'ailleurs certainement en partie à cause de ce cas là qu'ils ont changé les règles ensuite."

Très critiqué sur le moment, Barnes reconnaît qu'il s'était donc trompé et que ce match, remporté par la France, l'a beaucoup fait grandir en tant qu'arbitre. Alors qu'il débutait sur le circuit international à l'époque, celui que l'on considère comme le meilleur arbitre anglais aujourd'hui compte aujourd'hui près de 90 rencontres à son actif. En 2019 et en cette année de Mondial, ce dernier vient même d'obtenir le titre d'arbitre de l'année de la part de World Rugby. Une sorte de consécration pour lui. Avant de terminer sur une note d'humour. "Mais j'ai été informé que Donald Trump m'a replacé depuis quelques temps dans le viseur des Néo-Zélandais".

Une belle preuve de sportivité que de reconnaître ses erreurs.