Le communiqué est tombé dans la matinée de dimanche, à Yokohama. "World Rugby et le Comité d’organisation de Japan Rugby 2019 ont annoncé que le match de la Poule A de la Coupe du Monde de Rugby opposant le Japon à l’Écosse au Yokohama International Stadium aura bien lieu aujourd’hui, à 19h45 (heure locale), tel qu’initialement prévu. Cette décision a été prise à la suite d’une inspection complète du site et des infrastructures connexes, réalisée ce matin en collaboration avec la ville hôte. World Rugby et le Comité d’organisation de Japan Rugby 2019 remercient toutes les personnes qui ont permis à ce match d’être maintenu, après le passage de l’un des typhons les plus violents qu’ait connus le Japon ces dernières années." Match maintenu, donc, et en public.

Pour rappel, il suffit d'un point de bonus défensif aux Japonais pour se qualifier pour la première fois de leur histoire pour les quarts de finale. L’Écosse, en revanche, doit absolument l'emporter avec un écart de 4points au classement (sans laisser de bonus aux Japonais ou ens 'adjugeant le point de bonus offensif) si elle veut voir les quarts.

Dans le même temps, World Rugby a fait savoir que la rencontre entre le Canada et la Namibie sera, elle, annulée.