Après le quart de finale du Mondial 1991 entre la France et l’Angleterre, les inconditionnels du rugby pourront revivre la résistance des Tonguiens face aux Français pour leur dernier match de la poule A. En ce 1er octobre 2011, devant une marée rouge ayant fait le voyage jusqu’à Wellington, les Iliens parviendront à faire déjouer les Tricolores, s’inclinant que de cinq points (19-14). Même si c’est la France qui se qualifiera et ira jusqu’en finale, les joueurs du Pacifique seront accueilli triomphalement lors de leur retour au pays.

Le match sera diffusé dans son intégralité ce soir à 20 heures, en accès libre et gratuit, sur https://www.youtube.com/worldrugby avec les commentaires et les souvenirs d’époque afin de s’y replonger comme si on y était. Les prochains matchs prévus, à la même heure, seront Galles - Fidji 2007 demain et Uruguay - Fidji 2019 samedi.

Par Ludovic Favre