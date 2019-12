Sans langue de bois mais toujours avec ce sourire qui le caractérise, David Marty revient sur sa carrière internationale. Entre regrets et nostalgie, l'ancien centre de l'USAP fait le point sur ses souvenirs avec le recul d'un joueur retraité. D'hier à aujourd'hui, le rugby et les rugbymen ont évolué pour donner un sport soumis à de nombreux débats en France et dans le monde.