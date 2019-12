Serge Blanco, 93 sélections et ancienne gloire du rugby français se livre à coeur ouvert sur ses souvenirs de Coupe du monde. Que ce soit celle de 1987 ou de 1991, chaque Mondial est différent et chaque souvenir unique. Le bonheur de porter le maillot bleu, de vaincre les plus grandes nations du rugby, de participer à la gloire du rugby tricolore, il a toujours été un homme entier sur le terrain et en dehors. Il raconte ces moments qui, avant d'appartenir à l'histoire, appartiennent à ces hommes...