À propos de la composition d’équipe

Elle s’adapte à l’adversaire, par rapport à ce que l’on a observé du jeu néo-zélandais, ainsi que les joueuses performantes du moment. C’est une alchimie entre performance et l’équilibre du groupe. Cette équipe néo-zélandaise n’a, à mon sens, pas encore rencontré un niveau d’opposition que ce groupe est capable de lui opposer.

À propos du changement en troisième ligne

Nous avons beaucoup échangé avec le staff, on voulait trouver un équilibre sur cette troisième ligne, et il faudra tenir la distance. Ce pack néo-zélandais est très puissant, et possède des formes de jeu particulières, notamment dans le jeu axial. Elles ont modifié leur jeu depuis la tournée d’automne. On réintègre Romane, qui est désormais remise de sa commotion subie contre l’Angleterre. On a pris beaucoup de précautions avec Romane, on lui a laissé le temps de retrouver son potentiel.

À propos de la volonté de densifier le pack

On a voulu trouver un équilibre, mais effectivement on a voulu densifier le groupe et ajouter de la puissance. Il faudra être très performants devant, car elles ont la particularité d’appuyer très fort devant avant de libérer le jeu derrière ensuite avec un jeu qui paraît simple mais qui est très dur à mettre en œuvre, avec une vitesse de main et une qualité technique des joueuses néo-zélandaises. On a voulu donc densifier le pack pour gagner la ligne d’avantage et trouver l’avancée qui nous sera indispensable pour gagner ces gros matchs.

À propos de la préparation mentale de ce match à fort enjeu

Nous avons une base arrière, à Marcoussis, qui s’occupe du suivi mental des filles. Je suis en relation avec Mickael Campo, qui fera une intervention dans la semaine pour aider les filles à préparer ce rendez-vous. Il y en a eu une avant le premier match à l’Eden Park, et l'on espérait qu'il y en ait une autre.