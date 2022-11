Coup dur pour l’Angleterre, qui a perdu son arrière Helena Rowland à la 44ème minute de la demi-finale contre le Canada. Alors qu’elle défendait face à une Canadienne, l’arrière des Red Roses a subi une sérieuse blessure à la cheville gauche et est restée au sol. Elle a été évacuée sur civière, et portait une grosse attelle à la fin du match et devrait déclarer forfait pour la finale contre la Nouvelle-Zélande.