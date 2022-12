On ne pouvait rêver mieux comme affiche au moment de l'annonce des calendriers et voilà qu'on y a droit. Un France-Angleterre décisif, tendu, couperet, comme chaque année me direz-vous. Sauf que cette fois la forme du ballon passe de l'ovale au rond. Laurent Labit, membre du staff des Bleus de l'ovale et fervent amateur de football, ne cache pas son plaisir au moment d'envisager le match: "ce sera je pense très ouvert. Il y aura du spectacle, au vu de la force offensive présente sur le terrain"

Pau - Dan RobsonIcon Sport



Il sera devant sa télé tout comme Antoine Dupont et ses coéquipiers Toulousains :"On sera évidemment supporters derrière les Bleus. On a beaucoup de joueurs dans le groupe qui apprécient le foot". Ugo Mola a même expliqué que tout avait été mis en place pour rendre le visionnage possible : "On s’est organisé en terme de timing pour donner la possibilité facultative, mais très conseillée de vivre cet événement, on a créé notre timing autour de cet évènement". Jack Willis, nouveau venu et seul Anglais de l'effectif, se sentira certainement isolé au moment de chanter les hymnes...

Si Dan Robson, demi de mêlée anglais de la Section paloise a lui aussi un plan clair en tête : "tenter de trouver un pub tranquille loin des coéquipiers français pour être au calme et supporter l'Angleterre", les Castrais ne pourront pas en faire autant, la demande de report de leur rencontre (21h) ayant été refusée par l'EPCR. Côté bordelais, où Tom Willis, frère de Jack, évolue, si les joueurs de l'UBB ont l'habitude de "se retrouver dans un bar argentin pour regarder les matchs ensemble" explique Maxime Lamothe, cette fois ce sera plus compliqué, leur voyage retour de Gloucester étant prévu au moment du quart de finale.

" Tous sont persuadés que la France va gagner 2-0, ils sont peut-être un peu trop confiants... "

Si de nombreux rugbymen se passionnent pour la coupe du monde de football, ils le sont d'autant plus quand on leur propose un Crunch en phase finale. "C’est une tradition pour nous fans de rugby. On se souvient tous être petit devant sa télé regarder des France-Angleterre mémorables avec cette rivalité ancestrale qui se perpétue." évoque Antoine Dupont. "Pour nous ça a une saveur particulière" ajoute Maxime Lamothe, qui ne se fera pas prier pour rappeler le score à Tom Willis et aux deux analystes vidéos en cas de victoire française : "on se chambre, c'est rigolo, ils restent persuadés qu'ils vont nous battre alors qu'on sait tous que c'est faux !".

Le chambrage va bon train en Corrèze également et comme à son habitude, Hayden Thompson-Stringer est en première ligne. "On en parle beaucoup en ce moment notamment avec Esteban (Abadie, ndlr). Tous sont persuadés que la France va gagner 2-0, ils sont peut-être un peu trop confiants. Du coup c'est simple, je me lève et je chante l'hymne de l'Angleterre". Simple, basique.



Mais chambrer à la fin c'est facile, messieurs, pronostiquer un peu moins... Jouons-là à la "Mon Petit Prono" et voyons un peu ce que nos experts de la balle ovale annoncent comme résultat. Si Laurent Labit nous livre une analyse tactique de la rencontre digne du coach qu'il est, il ne se risque pas à annoncer de vainqueur : "l’équipe de France maîtrise son sujet. Elle a été la formation la plus régulière et la plus performante du Mondial au Qatar, je suis impressionné notamment par Adrien Rabiot. Dans l’entrejeu, il fait un boulot remarquable. Le duel entre Kyle Walker et Kylian Mbappé va être intéressant à suivre. Mais je pense que les Bleus vont préparer quelque chose, que Mbappé changera plus souvent de côté ou laissera plus d’initiatives à Ousmane Dembele...". On prend note.

XV de France - Laurent LabitIcon Sport

Maxime Lamothe est lui clair, net et sans bavure annonçant "2-0 avec un but de Mbappé et un but d'Olivier Giroud, qui est mon joueur préféré, un des meilleurs attaquants du monde bref, une légende". Même score donc que celui envisagé du côté de Brive par les supporters des Bleus et même réponse d'Hayden Thompson-Stringer qui, cette fois sans chanter l'hymne, présage d'une victoire anglaise "It's coming home*, si on gagne je serai le King du club ! En tout cas pour moi, le vainqueur de ce match remportera la compétition."

"It's coming home?" Peut-être bien oui, mais quelle "home", au juste ? La coupe du monde vit depuis 4 ans à Clairefontaine, dans la maison des Bleus, elle a peut-être envie d'y prolonger le bail... Comme le disent de manière si mélodieuse les supporters français : on a une étoile, on a deux étoiles, on veut la troisième étoile...