L'action litigieuse ayant vu le Puma Tomas Lavanini charger lourdement l'attaquant polynésien David Halaifonua, alors en position de marquer : "Comment j'explique cette très mauvaise première mi-temps ? Notre technique individuelle a été pauvre et notre communication mauvaise : ce sont deux défauts caractéristiques des nations du Tiers 2, dont nous faisons partie. […] Concernant le plaquage de leur deuxième-ligne (Tomas Lavanini) en première période, c'était bel et bien une charge à l'épaule et sur ce coup-là, il y aurait du avoir essai pour nous. Si on nous l'avait accordé, on serait revenu en deuxième mi-temps avec beaucoup plus de confiance. Mais on respecte la décision de l'arbitre (M. Jaco Peyper). Si nous parvenons à gommer ces lacunes face aux Français, le week-end prochain à Fukuoka, nous parviendrons à accrocher une grosse équipe dans cette compétition".