Le 28 juillet dernier, les All Blacks concédaient le match nul à Wellington contre l’Afrique du Sud (16-16) et voyaient le trophée du Rugby Championship s’envoler. Ce soir-là, ils ont aussi perdu leur deuxième ligne Brodie Retallick, meurtri à l’épaule suite à une percussion du colossal RG Snyman. Inquiète, la Nouvelle-Zélande est vite rassurée par les premiers examens quant à sa présence au Japon et Steve Hansen, malgré les huit semaines annoncées de repos, l’emmène avec lui à la Coupe du monde.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Le meilleur deuxième ligne de la planète n’a pas pris part à l’énorme choc initial contre l’Afrique du Sud (23-13) et ne jouera pas non plus contre le Canada. Et pour cause, il a à peine repris le contact avec des sacs de plaquages en début de semaine dernière. Frustré d’avoir uniquement dévoré du cardio et un peu de musculation en guise de préparation, Retallick semble toutefois sur la bonne voie. "Les progrès sont là, j’ai retrouvé toute mon amplitude au niveau des mouvements et je ne suis pas loin d’avoir récupéré la force musculaire qui était la mienne avant la blessure".

"Nous avons un staff médical formidable, qui travaille au quotidien pour aider Brodie à se rétablir et il avance même un peu plus vite que ce qui était attendu, a d’ailleurs renseigné Ian Forster, le responsable des avants neo-zélandais, tôt cette semaine. Mais on ne peut toujours pas donner de date de retour. Il valide à chaque fois les étapes dans son protocole de récupération et a le sourire donc c’est bon signe".

S.C Barrett, un intérimaire de classe

Vainqueur des Springboks pour son premier match, la Nouvelle-Zélande a la voie grande ouverte pour terminer première de sa poule et n’a donc aucun impératif de précipiter le retour de Brodie Retallick. Ni contre le Canada mercredi, ni même contre la Namibie quatre jours plus tard. Il se propage dans les médias neo-zélandais l’idée d’une réintroduction dans le groupe pour le dernier match de poule contre l’Italie, afin de le remettre en douceur dans le bain de la compétition avant les quarts de finale.

"Brodie est un deuxième ligne de classe mondiale, un des meilleurs à son poste. Il est important dans notre système et donne un équilibre à l’équipe. Son absence est préjudiciable mais elle offre aussi une opportunité importante à Scott Barrett et Patrick Tuipulotu de grandir à ce niveau". Le frère de Beauden Barrett s’est d’ailleurs illustré contre l’Afrique du Sud en étant à la conclusion du très joli deuxième essai des All Blacks. Un match où le huit de devant neo-zélandais a prouvé son haut niveau de performance sans Retallick. Il n’en sera que plus fort encore lorsque ce dernier reviendra, frais et les crocs acérés à l’approche des matchs couperets.