Midi Olympique : Comment analysez-vous cette victoire contre le Tonga ?

Mario Ledesma : Vu comme la première mi-temps avait été ouverte et réussie de notre part (28-0), j'espérais une meilleure deuxième période. C'est dommage...

Comment expliquer cette baisse de régime dans le deuxième acte ?

M.L. : On a fait beaucoup de changements entre le match de la France et celui d'aujourd'hui (samedi après-midi, N.D.L.R.). Mais je ne peux pas mettre le doigt sur ce qu'il s'est passé exactement. A chaud, je constate juste qu'il y a eu une baisse d'attention et cela s'est vu, sur le terrain.

Qu'attendez-vous de l'Angleterre ?

M.L. : Ils sont venus pour gagner la Coupe du monde. Eddie Jones répète ça depuis quatre ans. Les Anglais ont l'air costauds, sûrs d'eux. C'est un énorme challenge pour nous. Il n'y a rien de plus grand que ce match éliminatoire face aux Anglais.

Une victoire est-elle vraiment possible ?

M.L. : Je ne vais pas vous mentir : si on perd autant de ballons que face au Tonga, si on rate autant de plaquages que face à la France, ce sera très compliqué de vaincre le XV de la Rose. Mais je reste confiant : nous avons une semaine pour monter en puissance, nous travaillerons en conséquence.